خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فلیک: شجاع بودیم و به بارسلونا افتخار می‌کنم

کد خبر : 1758328
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی بارسلونا گفت بازیکنان این تیم همه توانشان را برای باشگاه گذاشتند.

به گزارش ایلنا، فلیک حذف ناراحت‌کننده از جام حذفی را تجزیه و تحلیل کرد. این سرمربی به بازی شاگردانش افتخار کرد. او همچنین به وضوح اشاره کرد که باید همراه با پزشکان و کادر فنی، دلیل تعداد بالای مصدومیت‌ها را بررسی کنند؛ چرا که در این هفته سه بازیکن راهی رختکن مصدومان شده‌اند.

تحلیل کلی بازی

«ما شجاع بودیم و من افتخار می‌کنم. این یک بازی تماشایی بود. ما فقط یک گل کم آوردیم، اما بسیار بسیار خوب بازی کردیم. وقتی برنال، کوبارسی، جرارد و این جوانان را در این سطح می‌بینید. آن‌ها تمام توانشان را برای این باشگاه گذاشتند. البته که ناامید هستیم چون آن گل چهارم از راه نرسید.»

نکته منفی

«ما دو مصدوم دیگر داریم و از این بابت خوشحال نیستم. باید صحبت کنیم؛ چون با احتساب فرانکی، حالا سه مصدوم داریم. باید با تیم پزشکی و کادر فنی گفتگو کنیم تا از مصدومیت سه فوتبالیست در عرض یک هفته جلوگیری کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل