به گزارش ایلنا، فلیک حذف ناراحت‌کننده از جام حذفی را تجزیه و تحلیل کرد. این سرمربی به بازی شاگردانش افتخار کرد. او همچنین به وضوح اشاره کرد که باید همراه با پزشکان و کادر فنی، دلیل تعداد بالای مصدومیت‌ها را بررسی کنند؛ چرا که در این هفته سه بازیکن راهی رختکن مصدومان شده‌اند.

تحلیل کلی بازی

«ما شجاع بودیم و من افتخار می‌کنم. این یک بازی تماشایی بود. ما فقط یک گل کم آوردیم، اما بسیار بسیار خوب بازی کردیم. وقتی برنال، کوبارسی، جرارد و این جوانان را در این سطح می‌بینید. آن‌ها تمام توانشان را برای این باشگاه گذاشتند. البته که ناامید هستیم چون آن گل چهارم از راه نرسید.»

نکته منفی

«ما دو مصدوم دیگر داریم و از این بابت خوشحال نیستم. باید صحبت کنیم؛ چون با احتساب فرانکی، حالا سه مصدوم داریم. باید با تیم پزشکی و کادر فنی گفتگو کنیم تا از مصدومیت سه فوتبالیست در عرض یک هفته جلوگیری کنیم.»

