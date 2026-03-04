انتقال مسابقات پلی‌آف عراق به مکزیک
تیم ملی فوتبال عراق برای انجام بازی پلی‌آف خود جهت صعود به جام جهانی به مکزیک سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال عراق روز سه‌شنبه یک تاییدیه  رسمی از فیفا دریافت کرده تا بتواند مسابقه پلی‌آف برای راه‌یابی به جام جهانی ۲۰۲۶ را در شهر مونتری در مکزیک و  در تاریخ ۳۱ مارچ (11 فروردین) برگزار کند.

 فدراسیون فوتبال عراق در بیانیه‌ خود توضیح داده که آنها با توجه به تحولات کنونی در خاورمیانه به صورت دائم و مستمر با فیفا در تماس هستند تا بتوانند مراحل و رویه‌های حضور در مکزیک و برگزاری دیدار پلی‌آف بین قاره‌ای برای صعود به جام جهانی 2026 را به پیش برده و مدیریت نمایند.

با توجه به بسته بودن فضای پروازی امارات گراهام آرنولد سرمربی تیم ملی فوتبال عراق قادر به ترک این کشور نیست، همچنین بخشی از بازیکنان اصلی و اعضای کادر فنی و اداری تاکنون نتوانسته‌اند مراحل دریافت ویزای ورود به مکزیک را پشت سر بگذارند.

مدیریت تیم ملی عراق ضمن درخواست از فیفا برای کمک در مسیر رفع مشکلات، به هواداران اطمینان داده است که تمامی تلاش خود را برای حضور قدرتمندانه در این مسابقه سرنوشت‌ساز خواهد کرد.

