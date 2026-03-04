موضع ترامپ درباره حضور ایران در جام جهانی

به گزارش ایلنا، این غیبت سوالاتی را درباره حضور ایران در جام جهانی 2026 در شرایط احتمالی جنگ منطقه‌ای مطرح می‌کند و این‌که آیا اگر ایران واقعا قصد شرکت داشته باشد، دولت آمریکا چنین اجازه‌ای خواهد داد؟

در این زمینه، وب‌سایت پولیتیکو در مورد موضع رییس جمهور آمریکا درباره مشارکت ایران در جام جهانی از وی سئوال کرد.

ترامپ در پاسخ به این سئوال گفت: «من واقعاً اهمیت نمی‌دهم که آیا ایران شرکت می‌کند یا نه.»

ایران در گروه هفتم جام جهانی قرار دارد و قرار است در لس آنجلس مقابل نیوزیلند و بلژیک در ۱۵ و ۲۱ ژوئن بازی کند، در حالی که در بازی سوم در ۲۶ همان ماه مقابل تیم ملی مصر در شهر سیاتل قرار خواهد گرفت.

اگر هر دو کشور ایالات متحده و ایران در گروه‌های خود رتبه دوم را به دست آورند، احتمالا در یک بازی حذفی در ۳ ژوئیه در دالاس با هم روبرو شوند.

