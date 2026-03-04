کامبک ناکام بارسلونا؛ اتلتیکومادرید فینالیست شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال بارسلونا و اتلتیکومادرید بازی برگشت مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی اسپانیا را در حالی از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) در ورزشگاه نوکمپ برگزار کردند که بلوگرانا با وجود پیروزی 3 بر صفر در این مسابقه به دلیل دریافت 4 گل در بازی رفت، عرصه را به روخی‌بلانکو باخت و شاگردان سیمئونه با تکیه بر برتری در بازی رفت فینالیست شدند.

برای بارسا در این بازی؛ برنال (29 و 72) و رافینیا (5+45) گلزنی کردند.

