پیام احساسی مربی بدنساز پرسپولیس پس از بازگشت
پپه لوسادا، مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس، پس از بازگشت به کشورش، پیامی کوتاه و محبتآمیز منتشر کرد و برای همکاران و دوستان ایرانی خود آرزوی سلامتی نمود.
به گزارش ایلنا، پپه لوسادا، مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس، پس از ترک ایران و رسیدن به کشور خود، پیامی خطاب به همکاران و جامعه فوتبال ایران منتشر کرد.
لوسادا در پیام خود که لحنی صمیمی و قدرشناسانه داشت، اظهار داشت: «تازه به خانه رسیدم، خدا همه دوستان ایرانیام را حفظ کند.» این پیام کوتاه نشاندهنده ارتباط مثبت و خوب این مربی اسپانیایی با کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس در مدت حضورش در ایران است.