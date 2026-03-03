پیام احساسی مربی بدنساز پرسپولیس پس از بازگشت

پیام احساسی مربی بدنساز پرسپولیس پس از بازگشت
پپه لوسادا، مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس، پس از بازگشت به کشورش، پیامی کوتاه و محبت‌آمیز منتشر کرد و برای همکاران و دوستان ایرانی خود آرزوی سلامتی نمود.

به گزارش ایلنا،  پپه لوسادا، مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس، پس از ترک ایران و رسیدن به کشور خود، پیامی خطاب به همکاران و جامعه فوتبال ایران منتشر کرد.

لوسادا در پیام خود که لحنی صمیمی و قدرشناسانه داشت، اظهار داشت: «تازه به خانه رسیدم، خدا همه دوستان ایرانی‌ام را حفظ کند.» این پیام کوتاه نشان‌دهنده ارتباط مثبت و خوب این مربی اسپانیایی با کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس در مدت حضورش در ایران است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
