پیام احساسی مربی بدنساز پرسپولیس پس از بازگشت

به گزارش ایلنا، پپه لوسادا، مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس، پس از ترک ایران و رسیدن به کشور خود، پیامی خطاب به همکاران و جامعه فوتبال ایران منتشر کرد.

لوسادا در پیام خود که لحنی صمیمی و قدرشناسانه داشت، اظهار داشت: «تازه به خانه رسیدم، خدا همه دوستان ایرانی‌ام را حفظ کند.» این پیام کوتاه نشان‌دهنده ارتباط مثبت و خوب این مربی اسپانیایی با کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس در مدت حضورش در ایران است.

