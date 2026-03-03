شهادت تکواندوکار ۱۸ ساله آذربایجانشرقی در حملات اخیر
عرفان لطفی، تکواندوکار دارنده دان یک و دارنده چندین مقام استانی، هنگام بازگشت به منزل در تبریز بر اثر موج انفجار ناشی از حملات جنگندههای رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، هیئت تکواندو استان آذربایجانشرقی با صدور اطلاعیهای، شهادت یکی از ورزشکاران استان را در پی حملات اخیر دشمن اعلام کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان آذربایجانشرقی، عرفان لطفی، تکواندوکار جوان تبریزی، هنگام بازگشت به منزل در منطقه باغ معروف تبریز، بر اثر موج انفجار ناشی از حملات جنگندههای رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.
شهید لطفی تنها ۱۸ سال سن داشت و دارای کمربند دان یک در رشته تکواندو بود. او که شاگرد اساتید برجسته حسن موثق و اصغر رضایی محسوب میشد، پیش از این چندین مقام را در مسابقات سطح استان آذربایجانشرقی کسب کرده بود و خود را برای شرکت در کنکور سراسری آماده میکرد.
جامعه تکواندوی استان آذربایجانشرقی و کشور، این ضایعه اسفناک را به خانواده محترم شهید لطفی و تمامی جامعه تکواندو تبریک و تسلیت عرض نموده و برای آن شهید علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت کردند.