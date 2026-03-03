شایعه خروج رونالدو از عربستان تکذیب شد
فابریتزیو رومانو شایعه خروج رونالدو از عربستان را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، شایعات منتشر شده در رسانههای عربی مبنی بر ترک عربستان سعودی توسط کریستیانو رونالدو و عزیمت او به مادرید اسپانیا، که دلیل آن به ناامنیهای اخیر منطقه نسبت داده شده بود، توسط منابع معتبر تکذیب شد.
امروز، رسانههای عربی مدعی شدند که رونالدو به دلیل وضعیت جنگی منطقه قصد ترک عربستان و بازگشت به اسپانیا را دارد. با این حال، فابریتزیو رومانو، خبرنگار مشهور ایتالیایی، این اخبار را به طور کامل نادرست و کذب خواند. رومانو در اظهاراتی تأکید کرد: «اخباری که درباره سفر رونالدو از عربستان به اسپانیا به گوش میرسد، نادرست است. او دوران درمان خود را در عربستان پشت سر میگذارد.»
علاوه بر این، گزارشهایی از سوی رسانههای سعودی نیز منتشر شد که نشان میدهد این بازیکن پرتغالی در تمرینات روز جاری تیم النصر حضور داشته است. این در حالی است که احتمال تعویق بازیهای لیگ عربستان و همچنین لیگ قهرمانان آسیا که بازی النصر در آن به تعویق افتاده، همچنان مطرح است.