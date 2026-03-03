شهادت دو برادر تکواندوکار و والدینشان در حملات صهیونیستی-آمریکایی
هیئت تکواندو استان تهران در پیامی، شهادت دو برادر تکواندوکار، همراه با پدر و مادرشان در حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، با نهایت تأثر و اندوه، جامعه تکواندوی استان تهران در پیامی، خبر شهادت خانواده شاکری را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، حسین و محسن شاکری، دو برادر تکواندوکار که از شاگردان استاد قاسم کاظمی بودند، به همراه پدر و مادر خود، در حملات اخیر توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
هیئت تکواندو استان تهران این مصیبت وارده را به بازماندگان داغدار ایشان و تمامی جامعه ورزش تکواندو صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آن شهیدان عالیمقام، علو درجات و برای خانواده و بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارد. جزئیات مربوط به زمان و مکان مراسم تشییع پیکر این شهیدان متعاقباً از طریق اطلاعیههای رسمی اعلام خواهد شد.