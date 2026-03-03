جامعه کشتی ایران شهادت عبدالرحمان چاکرالحسینی را تسلیت گفت
کد خبر : 1758163
فدراسیون کشتی با صدور بیانیهای، ضمن محکومیت شدید حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، شهادت عبدالرحمان چاکرالحسینی را به خانواده وی و ملت ایران تسلیت گفت و پهلوانان حقیقی را شهدا دانست.
به گزارش ایلنا، فدراسیون کشتی در بیانیه ای نوشت:
جامعه کشتی کشور ضمن محکومیت حملات استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و همدستی رژیم منحوس و تروریست صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران، شهادت عبدالرحمان چاکرالحسینی را به خانواده محترم آن عزیز از دست رفته و ملت شریف ایران تسلیت عرض می نماید.
پهلوانان واقعی شهدا هستند ...