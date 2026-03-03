به گزارش ایلنا، تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان که جهت شرکت در دومین مرحله از رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ به نام جام «موحامت مالو» به شهر تیرانا در کشور آلبانی سفر کرده بود، پس از پایان مسابقات، صبح امروز به میهن بازگشت.

بر اساس گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم ایران با ترکیب ۸ کشتی‌گیر در این دوره از مسابقات که از تاریخ ۸ تا ۱۰ اسفندماه برگزار شد، حضور یافت.

دستاورد این تیم در این پیکارهای رنکینگی قابل توجه بود؛ محمدجواد رضایی در وزن ۶۳ کیلوگرم و محمدامین حسینی در وزن ۸۲ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند. همچنین، حجت رضایی در وزن ۶۳ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد. مجموعاً تیم ایران با ۴ مدال از این تورنمنت مهم به خانه بازگشت.

