به گزارش ایلنا، کمیته ملی المپیک اعلام کرد که نام کاروان ورزشی ایران برای اعزام به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در آیچی-ناگویا، به پاس گرامیداشت یاد شهدای اخیر به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و ورزشکار، «کاروان شجره طیبه» نام‌گذاری شد.

این نام که از فرهنگ قرآنی الهام گرفته شده، نمادی از پاکی، ریشه‌داری و استمرار حیات و بالندگی ملت ایران است.

