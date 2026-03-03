کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ شجره طیبه نام گرفت

کمیته ملی المپیک در گرامیداشت یاد شهدای اخیر، نام کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا را «شجره طیبه» گذاشت.

به گزارش ایلنا، کمیته ملی المپیک اعلام کرد که نام کاروان ورزشی ایران برای اعزام به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در آیچی-ناگویا، به پاس گرامیداشت یاد شهدای اخیر به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و ورزشکار، «کاروان شجره طیبه» نام‌گذاری شد.

این نام که از فرهنگ قرآنی الهام گرفته شده، نمادی از پاکی، ریشه‌داری و استمرار حیات و بالندگی ملت ایران است.

