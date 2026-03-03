به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا همزمان با اعلام زمان برگزاری مسابقات، برای اولین بار در تاریخ این رقابت‌ها از مفهومی به نام اردوهای تیم ملی رونمایی کرد و توضیح داد این مفهوم یعنی تسهیل جابجایی تیم‌های شرکت‌کننده در طول مسابقات، یک هتل و یک محل تمرین ثابت و مشخص و با امکانات کامل به هر تیم در طول اقامتش اختصاص داده می‌شود و هنگام انتقال هر تیم برای انجام مسابقات خود در شهرهای میزبان، امکانات اختصاصی در ورزشگاه‌های مختلف برای هر تیم فراهم خواهد شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌گوید که ورزشگاه ملک فهد اسپورتس سیتی میزبان مسابقات افتتاحیه و فینال و همچنین مسابقه تیم میزبان خواهد بود. این ورزشگاه که ظرفیت ۷۲۰۰۰ تماشاگر را دارد، بزرگترین ورزشگاه از بین هشت ورزشگاه این مسابقات است و همچنین میزبان چهار مسابقه دیگر مرحله گروهی، یک مسابقه مرحله یک هشتم نهایی در ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) و یک مسابقه مرحله یک چهارم نهایی در ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) و میزبان فینال خواهد بود.

همچنین ورزشگاه دانشگاه ملک سعود با گنجایش ۲۶۰۰۰ تماشاگر، علاوه بر یک مسابقه مرحله یک هشتم نهایی در ۲۵ ژانویه (۵ بهمن)، میزبان پنج مسابقه مرحله گروهی خواهد بود، در حالی که ورزشگاه کینگدام آرنا با ظرفیت 26000 نفری میزبان چهار مسابقه مرحله گروهی، یک مسابقه مرحله یک هشتم نهایی در ۲۲ ژانویه (۲ بهمن) و یک مسابقه یک چهارم نهایی در ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) همان ماه خواهد بود.

بخشی از مسابقات در ورزشگاه دانشگاه محمد بن سعود با ظرفیت ۲۵۰۰۰ تماشاگر ادامه خواهد یافت. این ورزشگاه در ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) میزبان پنج بازی مرحله گروهی و یک بازی مرحله یک هشتم نهایی خواهد بود، در حالی که ورزشگاه باشگاه الشباب که ظرفیت ۱۳۰۰۰ تماشاگر را دارد، میزبان چهار بازی مرحله گروهی و یک بازی مرحله یک هشتم نهایی در بیست و دوم همان ماه خواهد بود.

در همین حال، ورزشگاه شهر ورزشی ملک عبدالله که گنجایش ۶۰ هزار تماشاگر را دارد و دومین ورزشگاه بزرگ این مسابقات است، علاوه بر یک بازی از مرحله یک هشتم نهایی در ۲۵ ژانویه (۵ بهمن)، یک بازی از مرحله یک چهارم نهایی در ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) و یک بازی از مرحله نیمه نهایی در ۲ فوریه (۱۳ بهمن)، میزبان پنج بازی از مرحله گروهی خواهد بود.

ورزشگاه شهر ورزشی شاهزاده عبدالله الفیصل که ظرفیت ۲۶۰۰۰ تماشاگر را دارد، میزبان چهار بازی مرحله گروهی و یک بازی مرحله یک هشتم نهایی در ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) نیز خواهد بود. ورزشگاه جدید الخبر که ظرفیت ۴۵۰۰۰ تماشاگر را دارد، میزبان مسابقات در تمام مراحل این مسابقات به جز فینال خواهد بود، به طوری که چهار بازی مرحله گروهی، یک بازی مرحله یک هشتم نهایی در ۲۳ ژانویه (۳ بهمن)، یک بازی یک چهارم نهایی در ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) و اولین بازی از دو بازی نیمه نهایی در ۱ فوریه (۱۲ بهمن) ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.

زمان دقیق مسابقات و نحوه برخورد تیم‌ها پس از قرعه‌کشی نهایی که قرار است عصر ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ برگزار شود، تأیید می‌شود. هنوز چهار سهمیه دیگر باقی مانده است که پس از دور نهایی مسابقات مقدماتی در ۳۱ مارس مشخص خواهد شد.

