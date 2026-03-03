پنج شهر اروپایی جایگزین قطر برای برگزاری فینالیسیما

به گزارش ایلنا، در پی ادامه ناآرامی‌ها در قطر، پنج شهر شامل لندن، میامی، رم، مادرید و پاریس به عنوان مکان‌های جایگزین احتمالی برای برگزاری مسابقه فینالیسیما مطرح شده‌اند.

طبق گزارش شبکه RNE اسپانیا، هر دو فدراسیون فوتبال اسپانیا و آرژانتین خواهان برگزاری این مسابقه هستند و به دلیل نبود زمان خالی پس از تاریخ ۲۷ مارس (۷ فروردین)، تعویق برای آن‌ها میسر نیست.

