پنج شهر اروپایی جایگزین قطر برای برگزاری فینالیسیما
به گزارش ایلنا، در پی ادامه ناآرامیها در قطر، پنج شهر شامل لندن، میامی، رم، مادرید و پاریس به عنوان مکانهای جایگزین احتمالی برای برگزاری مسابقه فینالیسیما مطرح شدهاند.
طبق گزارش شبکه RNE اسپانیا، هر دو فدراسیون فوتبال اسپانیا و آرژانتین خواهان برگزاری این مسابقه هستند و به دلیل نبود زمان خالی پس از تاریخ ۲۷ مارس (۷ فروردین)، تعویق برای آنها میسر نیست.