به گزارش ایلنا، یک سال و دو ماه پس از پیوستن به رد بول در نقش مدیر جهانی فوتبال، یورگن کلوپ، ممکن است همین تابستان چمدان‌هایش را ببندد.

کلوپ در ژانویه ۲۰۲۵ در مراسمی باشکوه به عنوان مدیر جهانی فوتبال در گروه رد بول معرفی شد. این عشق و علاقه ممکن است چندان پایدار نباشد. چند روز پیش، روزنامه اتریشی زالتسبورگر ناخریشتن از بروز چند تنش بین مسئولان گروه نوشیدنی انرژی‌زا و سرمربی سابق بوروسیا دورتموند (۲۰۰۸-۲۰۱۵) خبر داد. کلوپ ظاهرا دیگر مورد حمایت همگان نیست.

اولیور مینتزلاف، رئیس رد بول، با تکذیب قاطعانه این شایعات گفت: «این کاملاً پوچ و بی‌اساس است. ما از کار یورگن کلوپ راضی هستیم.»

اما وضعیت ورزشی دو باشگاه اصلی در مجموعه رد بول قابل قبول نیست و بخشی از مسئولیت آن بر عهده کلوپ ۵۸ ساله است، کسی که انتخاب شد تا به طور خاص به آن‌ها در عبور از یک مرحله و کسب عنوان کمک کند. در دو سوم فصل، نتایج مطابق با انتظارات نبوده است.

لایپزیش در حالی که ده هفته به پایان فصل بوندس‌لیگا باقی مانده، در رده پنجم قرار دارد و صعودش به لیگ قهرمانان سال آینده هنوز قطعی نشده است. با وجود برنامه سبک‌تر به دلیل عدم حضور در رقابت‌های اروپایی این فصل، ۱۹ امتیاز از بایرن مونیخ (تیم اول با ۶۳ امتیاز) عقب است.

همچنین کلوب بود که تابستان سال گذشته اوله ورنر را به عنوان سرمربی انتخاب کرد. انتخاب این مربی در آن زمان با حواشی و انتقادات زیادی همراه شد.

در مورد سالزبورگ نیز، این تیم بدون کسب هیچ مقام مشخصی از مرحله گروهی لیگ اروپا حذف شد.

اگرچه کلوپ در ماه‌های اخیر چندین بار برای تماشای بازی‌های پاریس اف‌سی در لیگ یک فرانسه به ژان بوئن سفر کرده و با خانواده آرنو مشورت شده است، اما سرمایه‌گذاری کمی در تصمیمات استراتژیک باشگاه پاریسی دارد که رد بول سهامدار اقلیت آن است (۱۰.۶ درصد از سرمایه). هفته گذشته، او در انتخاب جانشین استفان گیلی دخالتی نداشت، در حالی که می‌توانست از شبکه‌های خود استفاده کند و به ویژه نام‌های مارکو روزه و آدی هوتر، که اکنون آزاد هستند و سابقه حضور در رد بول را دارند، پیشنهاد دهد. در نهایت آنتوان کومبواره به عنوان سرمربی باشگاه پاریسی منصوب شد.

گلاسنر می‌تواند جانشین او در ردبول شود

از سوی دیگر، کلوپ از مأموریت جدید خود چندان راضی نیست. شایعات مبنی بر استعفای او در همین تابستان در حال افزایش است. با گذشت زمان، این مربی آلمانی بیش از پیش مشتاق است تا بیست ماه پس از ترک لیورپول، دوباره طعم مربیگری را بچشد. نام اولیور گلاسنر، سرمربی فعلی کریستال پالاس، به عنوان جانشین او در پایان فصل به طور جدی مطرح می‌شود.

