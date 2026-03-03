دستیار سابق مورینیو روی نیمکت مراکش

به گزارش ایلنا، پس از پایان تلخ جام ملت‌های آفریقا برای مراکش در بازی فینال مقابل سنگال، سرمربی سابق این کشور هفته گذشته استعفای خود را به صورت رسمی اعلام کرد.

این استعفا پذیرفته شده و مقامات مراکشی در حال بررسی چند گزینه برای جانشینی او هستند. فقط مراحل اداری برای نهایی شدن این استعفا باقی مانده است. ولید الرکراکی نیز چند روز پیش به مراکش سفر کرده و مدارک لازم برای نهایی کردن استعفای خود را امضا کرده است.

جانشین او می‌تواند محمد وهبی باشد. این مربی ۴۹ ساله که با تیم زیر ۲۰ سال عملکردی فوق‌العاده داشت و کار را با یک موفقیت تاریخی به پایان رساند، در داخل فدراسیون از پشتیبانی افراد سرشناسی بهره می‌برد. فدراسیون خواهان ایجاد یک کادر فنی قوی و با تجربه برای حمایت از او در مأموریت آینده‌اش است.

طبق شنیده‌ها، نام ژوآو ساکرامنتو در این زمینه شنیده ‌می‌شود. این مربی پرتغالی ۳۷ ساله دارای رزومه‌ای چشمگیر است و سابقه دستیاری کریستف گالتیه در پاری سن ژرمن و لیل، و همچنین دستیاری ژوزه مورینیو در رم و تاتنهام را دارد. او برای وهبی یا سرمربی آینده شیرهای اطلس باشد یک دستیار و تمام‌کننده ایده‌آل است. ظاهرا او با برخی از اعضای فدراسیون تبادل نظر کرده است.

