دور برگشت مسابقات باشگاهی AFC لغو شد

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از لغو دیدارهای دور برگشت سه سطح از مسابقات باشگاهی قاره در منطقه غرب خبر داد. پیش از این نیز دیدارهای دور رفت در هر سه تورنمنت مختلف لغو شده بود.

در متن اطلاعیه آمده است:

در پی تصمیم اول مارس مبنی بر تعویق دیدارهای رفت مرحله حذفی رقابت‌های باشگاهی کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه غرب، کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اعلام کرد که دیدارهای برگشت این مرحله نیز به تعویق افتاده است.

بر این اساس، مسابقات زیر که قرار بود در تاریخ 9 تا 11 مارس 2026 (هجدهم تا بیستم اسفند) برگزار شوند، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده‌اند:

• لیگ قهرمانان آسیا در سطح نخبگان: دیدارهای برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی در منطقه غرب.

• لیگ قهرمانان آسیا 2 و چلنج لیگ آسیا: دیدارهای برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی با حضور تیم‌های منطقه غرب.

طبق برنامه قبلی، تمامی مسابقات باشگاهی در منطقه شرق در چارچوب رقابت‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.

اولویت اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنان حفظ ایمنی و امنیت تمامی ذی‌نفعان، از جمله بازیکنان، تیم‌ها، مسئولان، شرکای تجاری و هواداران است. این نهاد تأکید کرده که به فراهم کردن محیطی امن برای همه متعهد است و جزئیات تکمیلی در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/