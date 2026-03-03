محکومیت شدید حملات رژیم اشغالگر توسط باشگاه استقلال

به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال با صدور بیانیه‌ای رسمی، حملات وحشیانه و غیرانسانی رژیم کودک‌کش اسرائیل با حمایت‌های آشکار ایالات متحده آمریکا را که منجر به شهادت بیش از ۱۶۰ کودک بی‌گناه، آسیب دیدن غیرنظامیان و تعرض به اراضی کشور عزیزمان شده است، به‌شدت محکوم می‌کند.

در این حملات ددمنشانه، علاوه بر منازل مسکونی، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها نیز هدف قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که نقض آشکار تمامی اصول انسانی، قوانین بین‌المللی و ابتدایی‌ترین موازین اخلاقی است. هدف قرار دادن کودکان، زنان و مردم بی‌دفاع، لکه ننگی است که هرگز از حافظه تاریخی ملت‌ها پاک نخواهد شد.

باشگاه استقلال ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار و ملت شریف ایران، تأکید می‌کند که تاریخ، مقاومت ملت‌ها در برابر ظلم و تجاوز را همواره به نیکی ثبت کرده و خواهد کرد.

ملت بزرگ ایران در طول سال‌های دشوار و پرچالش، بارها نشان داده است که در شرایط سخت، فارغ از هر نگاه و سلیقه‌ای، دست در دست یکدیگر ایستاده و با اتحاد و همدلی از عزت، استقلال و تمامیت سرزمینی خود دفاع کرده است. امروز نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و تقویت روحیه امید و ایستادگی هستیم.

باشگاه استقلال همچنین مراتب قدردانی و سپاس خود را از نیروهای نظامی، مدافعان امنیت و سربازان غیور ایران اسلامی اعلام می‌دارد که با شجاعت، ایثار و ازخودگذشتگی، پاسدار امنیت و آرامش این مرز و بوم هستند.

بی‌تردید، ملت متحد و مقاوم ایران همچون گذشته از این آزمون تاریخی نیز سربلند عبور خواهد کرد و بار دیگر به جهانیان نشان خواهد داد که در برابر ظلم و تجاوز، یک‌صدا، استوار و متحد ایستاده است.

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران

