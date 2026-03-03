قانون جدید آفساید در فوتبال

به گزارش ایلنا، تغییرات پیشنهادی ونگر در قانون فعلی آفساید یک مرحله به واقعیت نزدیک شده است، چرا که مجوز اجرای آزمایشی در فوتبال کانادا را دریافت کرده‌ است. ونگر از زمان پیوستن به فیفا در نوامبر سال ۲۰۱۹ تلاش مضاعف می‌کند تا قانون آفساید را تغییر دهد. قرار شده ایده جنجالی او ماه آینده به آزمایش گذاشته شود.

این سرمربی سابق آرسنال به‌عنوان رئیس توسعه جهانی فوتبال به فیفا پیوست. این مربی ۷۶ ساله طرفدار اجرای «قانون فضای خالی» در آفساید است تا برتری دوباره به مهاجم داده شود، با این امید که گل‌های بیشتری به ثمر برسد.

او خواستار بازگشت فوتبال به گذشته و استفاده از قانون آفساید به شیوه سنتی شده است. او می‌خواهد آفساید تنها زمانی اعلام شود که بین مهاجم و آخرین مدافع فاصله مشخصی وجود داشته باشد.

ایده رادیکال او در هیئت بین‌المللی فوتبال محبوبیت چندانی نداشته و قانون‌گذاران فوتبال آن را بیش از حد افراطی دانسته‌اند. این پیشنهاد از سوی یوفا نیز رد شده بود، اما اکنون برای اجرای آزمایشی در لیگ برتر کانادا که از ماه آوریل آغاز می‌شود، پذیرفته شده است.

قانون فضای خالی پیش‌تر فقط در تورنمنت‌های پایه به‌صورت آزمایشی اجرا شده بود. اکنون کانادا به مهم‌ترین محل آزمایش این طرح تبدیل شده است، چرا که نه اروپا بررسی دقیقی روی آن دارد و نه آن‌قدر سطح بالا است که اشتباهات احتمالی بزرگ‌نمایی شود. لیگ برتر کانادا در حال حاضر از VAR استفاده نمی‌کند، اما این تصمیم ممکن است بسیار جنجالی شود.

ونگر در توضیح پیشنهاد خود گفت:«این موضوع به سال ۱۹۹۰ و بعد از جام جهانی ایتالیا برمی‌گردد، زمانی که گل‌های کمی به ثمر رسید. ما تصمیم گرفتیم وقتی بازیکن در یک خط با مدافع قرار دارد، دیگر آفساید نباشد. در صورت تردید، تردید باید به نفع مهاجم باشد. یعنی وقتی اختلاف بسیار جزئی است، مهاجم از این امتیاز بهره‌مند شود. با وی‌ای‌آر این مزیت از بین رفت و برای بسیاری از مردم ناامیدکننده است.

به همین دلیل پیشنهاد دادم تا زمانی که هر بخشی از بدن شما روی همان خط با مدافع قرار دارد، در آفساید نباشید. اکنون در حال آزمایش آن هستیم. طی یک سال آینده، تصمیم نهایی توسط هیئت بین‌المللی فوتبال گرفته خواهد شد، نه توسط من.»

