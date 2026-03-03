فیلیپه لوییس از فلامینگو اخراج شد

به گزارش ایلنا، باشگاه فلامنیگو چند ساعت پس از پیروزی ۰-۸ مقابل مادوریرا و صعود به فینال رقابت‌های کامپئوناتو، از برکناری فیلیپه لوییس خبر داد. این مربی برزیلی که سابقه بازی در اتلتیکو مادرید و آژاکس را دارد، نتوانست از بدترین شروع این باشگاه در ۱۰ سال نجات پیدا کند.

در بیانیه رسمی این باشگاه آمده است: «باشگاه فلامینگو اعلام می‌کند که از این سه‌شنبه، فیلیپه لوییس دیگر هدایت این تیم حرفه‌ای را بر عهده نخواهد داشت. ایوان پالانکو (دستیار مربی) و دیوگو لینارس (مربی بدنساز) نیز این باشگاه را ترک خواهند کرد. فلامینگو از بازیکن و مربی سابقش، فیلیپه لوییس، بابت تمام دستاوردها و آنچه در این مدت ارائه کرد قدردانی می‌کند. باشگاه برای او در ادامه مسیر حرفه‌ای‌ فوتبالش آرزوی موفقیت دارد.»

شکست مقابل کورینتیانس در سوپرجام برزیل و باخت مقابل اتلتیکو لانوس در فینال مسابقات ریکوپا سودآمه‌ریکانا در نهایت جدایی فیلیپه لوییس را رقم زد.

فلامینگو تجربه نخست مربیگری حرفه‌ای فیلیپه لوییس ۴۰ ساله پس از خداحافظی‌اش از فوتبال با پیراهن همین باشگاه در سال ۲۰۰۳ بود. او در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ جانشین تیته شد و از آن زمان ۱۰۱ مسابقه را هدایت کرد که با ۶۹.۹ درصد شامل ۶۳ پیروزی، ۲۳ تساوی و ۱۵ شکست همراه بود و پنج مورد از آنها در سال ۲۰۲۶ رقم خورد.

این مربی فلامینگو را به عنوان دومین مربی پرافتخار تاریخ این باشگاه ترک می‌کند، هم‌تراز با ژرژ ژسوس و فلاویو کاستا با پنج عنوان قهرمانی: جام حذفی برزیل ۲۰۲۴، سوپرجام ۲۰۲۵، قهرمانی کاریوکا ۲۰۲۵، کوپا لیبرتادورس ۲۰۲۵ و لیگ برتر برزیل ۲۰۲۵.

