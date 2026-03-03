رودیگر باید چند جلسه محروم شود

به گزارش ایلنا، خوانما کاستانیو در برنامه Tiempo de Juego در کادنا کوپه درباره ضربه شدید زانوی رودیگر به دیه‌گو ریکو در دیدار ختافه با رئال مادرید، اظهار نظر کرد و انتقاد تندی از ستاره آلمانی رئال مادرید به دلیل برخورد شدیدی که در جریان این بازی با بازیکن حریف داشت مطرح شد.

گزارشگر برنامه ال پارتیدازو در این باره اظهار داشت: «به نظر من، این یک حمله است که در چندین صحنه ادامه داشت. این یکی از خشن‌ترین صحنه‌هایی است که امسال دیده‌ایم و باید چند جلسه محرومیت داشته باشد. اطمینان دارم که قصد رودیگر این است که با زانو به صورت بازیکن ختافه ضربه بزند.»

پرس بورول، کارشناس داوری رادیو مارکا، در برنامه مارکادور استدلال کرد: «این صحنه‌ای است که باید توسط کمک داور ویدیویی بازبینی می‌شد چون از نظر من مدافع رئال مادرید باید به دلیل ضربه زدن با زانو به صورت ریکو اخراج می‌شد.»

لوییس میا، بازیکن ختافه، نظر خوانما کاستانیو درباره ضربه زانوی رودیگر به صورت دیگو ریکو را تأیید کرد: «در زمین آن صحنه را ندیدم، اما وقتی گفتند زانو... هیچ توجیهی ندارد. صحنه را در رختکن دیدم و هیچ تردیدی ندارم.»

