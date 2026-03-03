ترکیب احتمالی بارسلونا/ بازگشت بزرگ در راه است؟

به گزارش ایلنا، بارسا امشب در چارچوب دیدار برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال اسپانیا (کوپادل‌ری) در ورزشگاه نوکمپ و در یک بازی حساس و تماشایی روبروی اتلتیکو مادرید به میدان می‌رود. بازی رفت با نتیجه ۰-۴ به سود شاگردان دیه‌گو سیمئونه به پایان رسید و فلیک و شاگردانش کار سختی را برای جبران این شکست در پیش دارند.

هانسی فلیک در تمامی خطوط با لیستی از غایبان نام‌آشنا مواجه است اما احتمالا ترکیبی رقابتی را به میدان می‌فرستد که نسبت به ترکیب مورد استفاده در آخرین دیدار لالیگا مقابل ویارئال در هفته گذشته، تغییر خواهد کرد. این سرمربی آلمانی در این مسابقه که در ورزشگاه اسپاتیفای نیوکمپ برگزار می‌شود، بازیکنان مصدومی از جمله گاوی، آندریاس کریستنسن، فرانکی دی‌یونگ و روبرت لواندوفسکی را در اختیار نخواهد داشت و همچنین اریک گارسیا به دلیل محرومیت غایب است. گارسیا در تمامی دیدارهای این فصل به میدان رفته بود.

انتظار می‌رود پدری در ترکیب اصلی بارسلونا قرار بگیرد. این هافبک پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت عضلانی‌اش به میادین بازگشته و در دیدار مقابل لوانته و ویارئال چند دقیقه بازی کرده است. فلیک در آن بازی‌ها زمان بازی او را مدیریت کرد تا از ایجاد هرگونه آسیب مجدد جلوگیری شود و او در بهترین شرایط ممکن برای تقابل با تیم سیمئونه قرار گیرد.

بازیکنانی مانند کانسلو و آرائوخو نیز احتمالا می‌توانند در ترکیب اصلی مقابل اتلتیکو مادرید حضور داشته باشند. هیچ‌کدام از آنها جایگاه ثابتی در ترکیب ندارند اما تجربه‌شان در مسابقات بزرگ از سوی سرمربی بارسلونا بسیار ارزشمند تلقی می‌شود.

ترکیب احتمالی بارسلونا: خوان گارسیا، کنده، کوبارسی، آرائوخو، کانسلو، پدری، برنال، یامال، فرمین لوپز، رافینیا و فران تورس

