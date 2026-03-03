به گزارش ایلنا، سرمربی رئال مادرید از وقفه‌های طولانی و ممتد و اتلاف وقت بازیکنان ختافه انتقاد و در عین حال تاکید کرد تیمش قهرمانی را رها نکرده است.

آربلوا بدون تعارف درباره شکست تلخ تیمش صحبت کرد؛ باختی که در آستانه دیدار با منچسترسیتی در لیگ قهرمانان ضربه‌ای تلخ به مادرید وارد کرده است، این ناکامی جدید در لالیگا وضعیت سفیدپوشان را آشفته کرده است. در زمانی یک هفته‌ای از صدرنشینی به عقب‌ماندگی 4 امتیازی از بارسلونا رسیده‌اند.

با لالیگا خداحافظی می‌کنید؟

«نه. الان هیچ هدفی جز گرفتن ۳۶ امتیاز باقی‌مانده نداریم. این رئال مادرید است و این‌جا هیچ‌کس تسلیم نمی‌شود. فاصله‌ای است که فکر می‌کنیم می‌توانیم جبرانش کنیم.»

بازی را چه طور دیدید؟

«ما موقعیت‌های بهتری نسبت به ختافه داشتیم؛ موقعیت وینیسیوس، رودیگر، رودریگو، می‌دانستیم چه نوع مسابقه‌ای در انتظارمان است. اتفاقی نیفتاد که از قبل پیش‌بینی نکرده باشیم و از نظر من تحلیل بازی همین است.»

وضعیت تیم؟

«۳۶ امتیاز باقی مانده و هدف ما گرفتن همه آن‌هاست. می‌دانم الان همه‌چیز تیره‌وتار به نظر می‌رسد و وقتی چنین شکستی رخ می‌دهد امید چندانی دیده نمی‌شود، اما باید به بردن ادامه دهیم. این‌جا هیچکس لالیگا را رها نمی‌کند و هیچکس تسلیم نمی‌شود. می‌دانیم چیزهای زیادی برای بهبود داریم، اما از نظر تلاش بازیکنان هیچ ایرادی نمی‌گیرم. اینکه می‌توانیم بهتر باشیم و مسئولیت با من است؟ قطعاً بله.»

می‌توانید روند را تغییر دهید؟

«بازیکنان بزرگی داریم، برخی هم به‌زودی برمی‌گردند. هدف‌مان ادامه پیشرفت است و می‌دانیم می‌توانیم بهتر باشیم. انتقادها و نگاه‌ها را درک می‌کنم، اما به اندازه کافی بازی کردیم که ختافه را ببریم. ما نتوانستیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم.»

طرح کلی بازی؟

«امروز مقابل حریفی که خیلی خوب عقب می‌نشست، کار سختی داشتیم. باید در برخی موقعیت‌ها تهاجمی‌تر می‌بودیم. همیشه تمایل داریم سراغ راه‌حل ساده، یعنی وینیسیوس، برویم، اما باید از هر دو سمت تهدید دائمی باشیم. همچنین وقفه‌های زیادی در بازی ایجاد شد. داور اجازه داد مسابقه‌ای شکل بگیرد که بیشتر به بازی نکردن شباهت داشت. با این حال، هیچ انتقادی از ختافه ندارم، چون آن‌ها کاری را انجام می‌دهند که به آن‌ها اجازه داده می‌شود.»

از خودتان انتقاد می‌کنید؟

«اینکه موقعیت گل داشتیم درست است؛ اینکه می‌توانیم بهتر بازی کنیم هم درست است. از نظر تلاش، هیچ نکته منفی‌ای درباره بازیکنانم ندارم. مسئولیت پیشرفت کیفیت بازی با من است. اگر مقصری برای این شکست وجود دارد، آن من هستم.»

مصدومان و محرومان؟

«وقتی می‌بازید، طبیعی است که یاد بازیکنان مهمی مثل بلینگام و امباپه بیفتید، اما نمی‌خواهم مصدومیت‌ها را بهانه کنم.»

بررسی دو ماه حضور روی نیمکت؟

«ارزیابی این موضوع بر عهده من نیست.»

رخدادهای پایانی بازی؟

«آنچه درباره ماستانتونو رخ داد، مسائلی است که نباید اتفاق بیفتد. کارت‌های زرد هویسن و کارراس بخشی از جریان بازی است. اما در ویگو سه غایب بسیار مهم خواهیم داشت.»

