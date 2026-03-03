همه هو شدند، از بازیکنان تا مدیران رئال!

هواداران رئال پس از شکست مقابل ختافه در سانتیاگوبرنابئو، با سوت‌های بلند و ممتد به وضعیت تیم اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید در خانه برابر تیم نه‌چندان قدرتمند ختافه شکست خورد و حالا کم‌کم باید با لالیگا خداحافظی کنند. هنوز زمان برای بازگشت و فراموشی این باخت وجود دارد، اما در برنابئو حس یک پایان قطعی شکل گرفت و هواداران هم در جریان بازی با سوت‌های بلند این مساله را فریاد زدند. همه بدون استثنا هدف اعتراض قرار گرفتند؛ آربلوا، بازیکنان و حتی جایگاه مدیران.

یکی از نخستین موج‌های سوت اعتراضی هنگام اولین تعویض‌ها در مادرید شنیده شد. برنابئو نسبت به  تعویض تیاگو پیتارچ ناراحت بود، هواداران معتقد بودند بازیکن آکادمی در نخستین حضور ثابت خود، عملکرد مناسب و قابل قبولی داشته و سایر بازیکنان باید از زمین خارج می‌شدند.

پس از آن، هویسن هم با یک پاس اشتباه به منطقه‌ای از زمین که هیچ بازیکنی از رئال حضور نداشت، با سوت‌های اعتراضی مواجه شد. این مدافع در مقاطع مختلف فصل نیز از سوی سکوها مورد انتقاد قرار گرفته و رابطه‌اش با برنابئو پرتنش بوده؛ موضوعی که بار دیگر آشکار شد.

پس از سوت پایان و قطعی شدن شکست، سوت‌های اعتراضی وسیع‌تر و بیشتری برای همه به صدا درآمد؛ برای آربلوا، بازیکنان و حتی برای جایگاه مدیران. برخی هواداران مستقیما مدیریت باشگاه را نشانه گرفته و فریاد می‌زدند:«فلورنتینو، استعفا بده!».  اعتراض شدید به مدیریت نشان‌دهنده خشم هواداران رئال مادرید در فصلی دیگر است که آن‌گونه که انتظار می‌رفت پیش نرفته است.

