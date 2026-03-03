اخراج مستقیم و محرومیت دو بازیکن رئال

به گزارش ایلنا، رئال مادرید نه تنها در زمین چمن نمایش نامناسب و ضعیفی داشت، بلکه در انضباط نیز مردود شد. سفیدپوشان که در دقایق پایانی عصبی شده بودند، پایانی بد را برای این بازی رقم زدند؛ اخراج مستقیم ماستانتونو به دلیل گفتن جمله‌ای به داور در حالی که جلوی دهانش را گرفته بود، شرایط را به اوج رساند. پیش از آن، هویسن و کارراس نیز پنجمین کارت زرد فصل خود را دریافت کرده بودند. این همه تنش و خشونت فقط در ۲۰ دقیقه پایانی مسابقه رخ داد.

هویسن در دقیقه ۶۸ نخستین کارت زرد را دریافت کرد. این مدافع که در نیمه دوم به جای آلابا به زمین آمده بود، با یک تکل از پشت روی لوئیس وازکز، به وسیله داور مجازات شد.

در دقیقه ۸۹، کارراس به دلیل تنه زدن بدون دلیل در کناره زمین، اخراج شود. کارتی کاملاً درست که باعث محرومیت او در بازی مقابل سلتاویگو شد. یک غایب دیگر در خط دفاع بحران زده رئال.

اما بدترین اتفاق مربوط به ماستانتونو بود که در دقیقه ۹۴، با پوشاندن دهان خود پیامی را به داور منتقل کرد. داور حتی لحظه‌ای برای نشان دادن کارت قرمز مستقیم به او درنگ نکرد. وینیسیوس نیز در این وضعیت آشفته کارت زرد گرفت تا تصویر ضعیف رئال مادرید در این مسابقه، بیش از پیش خدشه‌دار شود.

حالا هدف آربلوآ بازیابی آسنسیو است که امشب به دلیل گرفتگی عضلات گردن در لیست حضور نداشت. با این حال، این بازیکن جوان شانس حضور در دیدار روز جمعه در ویگو را دارد. آلابا امروز در برنابئو فیکس بود تا اینکه جای خود را به هویسن داد و میلیتائو نیز همچنان دور از میادین است.

