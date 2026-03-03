به گزارش ایلنا، تاثیر آربلوا-پینتوس (مربی بدن‌سازی رئال) خیلی زود به پایان رسید؛ همان امیدی که مادرید به آن نیاز داشت. آنچه باقی ماند، تیمی است پر از مصدومان بی‌شمار و عاری از هر نوع خلاقیت و نوآوری؛ جایی که تبدیل شدن شوامنی به مهره اصلی، بیش از آن‌که نشانه برتری باشد، نشانه خلأ اطراف اوست. برابر ختافه همان مادرید سنگین و بی‌روح بازگشت؛ تیمی که از جمع ۸ تیم برتر لیگ قهرمانان اروپا بیرون ماند، در پامپلونا فرو ریخت، از جام حذفی حذف شد و حالا در لیگ هم روی مرز ایستاده است.

«وینیسیوس مقابل دنیا» این بار هم به سود دنیا تمام شد. حالا فاصله با بارسا به چهار امتیاز رسیده است؛ شاید این مأموریت از توان آربلوا خارج باشد.

تیم بوردالاس همان همیشگی بود؛ تیمی که با زمان و فضا بازی می‌کند و با آرامباری در مرکز، مسابقه را برای حریف به بازی‌ای وحشتناک تبدیل می‌کند. پیروزی‌ای که پس از ۱۷ بازی مقابل مادرید به دست آمد، محصول انضباط، خطاهای حساب‌شده و دفاعی مستحکم بود که وینیسیوس را کاملا اسیر کرد.

شش خطا در هفت دقیقه ابتدای بازی، دفاع سنگین و خفه‌کردن بازی، طرحی دقیق بود که فقط یک لغزش از بوسلی می‌توانست خرابش کند، اما سوریا آن هدیه را پس زد و وینیسیوس را در موقعیت تک‌تک ناکام گذاشت.

رئال مادرید توپ را در اختیار داشت، اما نمی‌توانست پیشروی کند. رودیگر عصبی و مستعد اخراج و رئال تیمی کلافه و سردرگم. درست پیش از استراحت، ساتریانو با یک والی سهمگین توپ سرگردان را به نزدیکی طاق دوخت؛ گلی زیبا و تعیین‌کننده.

پس از آن، ختافه به تیمی کاملا تدافعی تبدیل شد. تعویض‌های عجیب آربلوا مانند خروج پیتارچ با اعتراض سکوها و تأخیر در استفاده از براهیم، ابهام‌ها را بیشتر کرد. گردش توپ تندتر شد، والورده عقب‌تر آمد و فشار افزایش یافت، اما بیشتر از سر استیصال بود تا نقشه‌ای منسجم. فرصت کارواخال و چند یورش پراکنده آمد و رفت و هیچ فایده‌ای نداشت.

اخراج ماستانتونو در وقت‌های اضافه تصویری عیان از تیمی ناامید و بی‌قرار بود. مادرید ضعیف و دچار کمبود ایده، مقابل ختافه‌ای منظم و بی‌رحم در اجرای طرح. رئال فقط سه امتیاز از دست نداد. این شکست تلخ، نشانه‌ای از بحرانی بسیار عمیق در تیم آربلوا است.

