فلیک: در مقابل اتلتیکو باید غیرممکن را ممکن کنیم
سرمربی بارسلونا در نشست خبری بازی با اتلتیکو شرکت کرد و گفت می توانیم آنها را با 4 گل شکست دهیم.
به گزارش ایلنا، بارسلونا فردا شب در بازی برگشت از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال اسپانیا (کوپادلری) در ورزشگاه نوکمپ و با حمایت تماشاگرانش مقابل اتلتیکو مادرید به میدان خواهد رفت و امیدوار است که بتواند باخت عجیب و باورنکردنی ۰-۴ در بازی رفت این مسابقه را جبران کند و به عنوان مدافع عنوان قهرمانی به دیدار فینال این مسابقات برسد.
فلیک در نشست خبری پیش از این بازی حاضر شد و با خبرنگاران گفتگو کرد.
سناریوی بازی را چه طور میبینید؟
همه میدانند فردا چه چیزی در انتظار ماست. ما چهار گل عقب هستیم و باید غیرممکن را ممکن کنیم. این هدف ماست. میدانیم آسان نخواهد بود، اما تسلیم نمیشویم. مهم است که دروازهمان را بسته نگه داریم و باید باور داشته باشیم که میتوانیم این کار را انجام دهیم.»
پدری را چه طور میبنید؟
«باید او را مدیریت کنیم. مسابقات زیادی غیر از این بازی پیش رو داریم. خواهیم دید چند دقیقه میتواند بازی کند.»
بازگشت او چه قدر قوی است؟
«همیشه باید باور داشته باشیم، بدیهی است. همه هواداران در ورزشگاه از ما حمایت خواهند کرد. یک نمونه خوب داریم، مقابل دورتموند. در هر نیمه دو گل خواهیم زد. میدانیم دشوار است، زیرا حریف فوقالعاده است و در بازی گذشته ضربات زیادی به ما زد، اما فکر میکنم میتوانیم موفق شویم.»
جایگاه هواداران را چه طور میبینید؟
«برای من مهم است که همه در طول بازی بتوانند ما را تشویق کنند. باید ارتباطی کامل میان هواداران و تیم وجود داشته باشد. من این ارتباط را دوست دارم.»
بارش باران را خطرناک میدانید؟
«همیشه بهتر است روی گل اول تمرکز کنیم. باید باهوش باشیم. برای زدن آن گل اشتیاق خواهیم داشت و میخواهم این اشتیاق را ببینم. در بازی اخیر تیمی کاملاً متفاوت با شدت بالا دیدیم. باید کنار هم و به عنوان یک تیم بازی کنیم. این کلید کار است.»
پیروزی ۱-۶ مقابل پیاسجی را به خاطر دارید؟
«به گذشته یا آینده فکر نمیکنم، بلکه به حال میاندیشم. تاریخ را میدانیم، اما وظیفه ما این است که فردا عملکرد خوبی داشته باشیم. در بازی اخیر مقابل اتلتیکو مادرید خیلی خوب نبودیم. کار را برای خودمان دشوار کردیم اما میخواهم بهترین نسخهمان را ببینم.»
تاثیر غیبت لواندوفسکی روی تیم؟
«باید با آن کنار بیاییم. باید آن را بپذیریم. بدشانس بودیم. زمانی که چرخید، با شانه حریف برخورد کرد. سپس گل را به ثمر رساند. از دست دادن بازیکنی مانند او، فرانکی، گاوی، اریک گارسیا یا آندریاس کریستنسن همیشه دشوار است. نکته مثبت این است که به سایر بازیکنان فرصت میدهد خود را ثابت کنند.»
چه درصد شانسی برای پیروزی دارید؟
«نمیدانم. برای پیروزی؟ نمیدانم، در خانه بازی میکنیم و میخواهیم ببریم. میزبان هستیم و باید برای برد بیشتر تلاش کنیم. تسلیم نمیشویم و هر چیزی ممکن است.»
آرائوخو در ترکیب اصلی هست؟
«بله، بدیهی است. ما یک تیم داریم و از نظر دفاعی بسیار خوب عمل میکنند. رونالد آرائوخو هم همینطور. خواهیم دید از ابتدا بازی میکند یا نه. هنوز نمیتوانم بگویم چون ترکیب اصلی را انتخاب نکردهام. نقاط قوتش را میدانم اما باید فکر کنم.»
ویدئوی انگیزشی و حماسی آماده کردهاید؟
«درباره این موضوع صحبت نمیکنم چون ابتدا تیم باید بداند. این مسئلهای خصوصی است. فکر نمیکنم تا به حال در چنین موقعیتی بوده باشم، اما نمیترسم.»
میتوانید اتلتیکو را غافلگیر کنید؟ میتوانند با مهاجم کاذب بازی کنند؟
«ما همیشه میخواهیم به سبک بارسا بازی کنیم. در دو بازی اخیر خوب بودیم. اتلتیکو متفاوت بازی میکند، اما باید با توپ به صورت یک واحد عمل کنیم و وقتی توپ را نداریم پرس کنیم. و در نبردهای تک به تک پیروز شویم. آنها در انتقالها خوب هستند، بنابراین باید مالکیت توپ را حفظ کنیم.»
لامین یامال چه قدر برای شما مهم است؟
»مهم این است که تیم هوشیار باشد. گل اول لامین پس از یک توپگیری و پاس بسیار خوب از فرمین به دست آمد. لامین کیفیت حضور در جای درست و زمان درست را دارد. پس از گل، فوقالعاده بازی کرد. از آن لذت بردم. ما به همه نیاز داریم، نه فقط لامین.»