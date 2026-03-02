امباپه راهی فرانسه شد
ستاره رئال مادرید از عملکرد کادر پزشکی باشگاه در درمان مشکل زانویش رضایت ندارد.
به گزارش ایلنا، امباپه چند روز پیش تصمیم گرفت برای مشورت با چند متخصص درباره پیچخوردگی زانوی چپش که از ماه دسامبر با آن دست و پنجه نرم میکند، به فرانسه سفر کند. این مهاجم نتوانست در دیدار مهم لیگ قهرمانان اروپا مقابل بنفیکا به میدان برود و با توجه به عدم بهبود وضعیت، ترجیح داد به دنبال یک متخصص در کشورش باشد. به همین دلیل در سانتیاگو برنابئو برای تماشای بازی رئال مادرید برای بنفیکا حضور نداشت و با اجازه باشگاه، همان روز راهی فرانسه شد.
ستاره فرانسوی از کادر پزشکی رئال مادرید رضایت کامل ندارد چون معتقد است در سه ماه گذشته راه حل مؤثر و مفیدی برای رفع مشکلش ارائه نشده است. این وضعیت باعث افت عملکرد او و رفت و آمدهای مداومش به ترکیب تیم شده است. این شرایط امباپه و اطرافیانش را عصبانی کرده و آنها به دنبال یافتن راه حلی در فرانسه هستند.
پیش از بازی با بنفیکا، این بازیکن و هم کادر فنی به این جمعبندی رسیدند که زمان اتخاذ تصمیمی قاطع رسیده تا از طولانیتر شدن مصدومیت پیشگیری شود. اولویت اول رئال، حل قطعی ناراحتی زانو، حل ریشهای مشکل و بازگرداندن این مهاجم به بهترین فرم برای مقطع تعیینکننده فصل است. یک هفته پیش درباره منشأ درد و ناراحتی مهاجم تراز اول رئال مادرید تردیدهایی وجود داشت. او در دیدار برابر سلتاویگو با مشکل در رباط جانبی داخلی نتوانست بازی را ادامه دهد و مجبور به ترک زمین شد. اما این احتمال وجود دارد که رباط صلیبی خلفی نیز برایش دردسرساز شده باشد. به همین دلیل امباپه خارج از کادر پزشکی باشگاه به دنبال دریافت نظر دوم رفت.
هدف امباپه و رئال مادرید وقتی که هفته گذشته تصمیم به توقف تمرینات گرفتند، مشخص بود: رسیدن به آمادگی صددرصدی برای مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا که بازی رفت آن در روزهای ۱۰ یا ۱۱ مارس و دیدار برگشت در ۱۷ یا ۱۸ مارس برگزار خواهد شد. این باشگاه میخواهد ستاره خط حملهاش برای این تقابل حساس کاملاً آماده باشد، هرچند در حال حاضر هیچکس نمیتواند حضور این بازیکن فرانسوی را تضمین کند. جدول زمانی فشرده است و احتمال آمادگی او برای بازی برگشت از دیدار رفت بیشتر به نظر میرسد.
سه ماه اتلاف وقت بدون کسب نتیجه مشخص
امباپه از هفتم دسامبر ناراحتی در زانوی چپش را احساس کرد و از آن زمان تا به حال بدون این که رفع کامل و اساسی مشکل، بارها وارد به ترکیب رئال وارد و خارج شده است. در این میان تصمیمهایی بحثبرانگیز از سوی این بازیکن و کادر پزشکی اتخاذ شده است.
۷ دسامبر: امباپه در لحظات پایانی نیمه اول احساس ناراحتی کرد و در پایان نیمه اول لنگان لنگان زمین را ترک کرد. او نیمه دوم را شروع کرد و با وجود محدودیت، بازی را به پایان رساند، در شبی که رئال مادرید در نهایت ۰-۲ شکست خورد.
۱۰ دسامبر: نام امباپه در فهرست اولیه دیدار رئال مادرید برابر منچسترسیتی قرار گرفت اما او آماده بازی نبود و کل مسابقه را روی نیمکت بدون یک دقیقه حضور در زمین سپری کرد.
۱۷ دسامبر: پس از انجام کامل ۹۰ دقیقه مقابل آلاوس در روز ۱۴ دسامبر، امباپه همه را با حضور کامل ۹۰ دقیقهای برابر تالاورا در کوپا دل ری غافلگیر کرد. تلاش برای رسیدن به رکورد گلزنی سالانه کریستیانو رونالدو که در نهایت با دو گل در آن شب به آن رسید، عامل این فشار مضاعف عنوان شد...
۳۱ دسامبر: در آخرین جلسه تمرینی سال، رئال مادرید اعلام کرد امباپه دچار آسیب دیدگی زانو شده است و گزارشهایی از فرانسه خبر از دوری سه تا چهار هفتهای او دادند...
۱۱ ژانویه: اما ۱۰ روز پس از اعلام مصدومیت، امباپه در فینال سوپرجام مقابل بارسلونا بازگشت. گفته میشود این بازیکن تمایل داشت برای کمک به تیمش در فینال حضور داشته باشد، دیداری که ژابی آلونسو در آستانه برکناری قرار داشت و در نهایت نیز اخراج شد.
۱۴ ژانویه: آربلوا او را بیشتر به دلیل استراحت و نه به خاطر مشکل زانو، از فهرست دیدار با آلباسته کنار گذاشت. رئال مادرید از کوپا دل ری حذف شد و امباپه به بازیهای عادی بازگشت، هرچند در زمین از نظر بدنی در بهترین شرایط به نظر نمیرسید. با این حال حس گلزنیاش حفظ شد و در شش مسابقه بعدی (لوانته، موناکو، ویارئال، بنفیکا، رایو وایکانو و والنسیا) ۹ گل به ثمر رساند.
۱۴ فوریه: یک پسرفت دیگر. امباپه در تمام دیدار برابر رئال سوسیداد روی نیمکت ماند چون مشکلاتش ادامه داشت. او سه روز بعد مقابل بنفیکا بازگشت.
۲۳ فوریه: امباپه گفت دیگر بس است. این بازیکن فرانسوی با عود جدی ناراحتیاش مواجه شد و تصمیم گرفت برای حل قطعی مشکلات زانویش اقدام اساسی انجام دهد. با اجازه باشگاه، مهاجم به کشورش سفر کرد تا با متخصصان دیگر مشورت کند.