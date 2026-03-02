اشلوت: نباید برای بردن به داور وابسته باشیم
سرمربی لیورپول مجددا و به شدت از تصمیمات داوری در این فصل از لیگ جزیره انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، لیورپول سهشنبه شب در چارچوب دیدارهای هفته بیست و نهم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی ولورهمپتون روبروی این تیم قعرنشین به میدان خواهد رفت و بسیار امیدوار است که بتواند با یک پیروزی ارزشمند و کسب سه امتیاز این بازی به خانه برگردد و شرایطش را در جدول ردهبندی بهبود ببخشد.
اشلوت در نشست خبری پیش از بازی حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وضعیت ویرتز
چیزی متفاوت با آنچه پس از بازی گفتم وجود ندارد. احتمالاً بازی فردا برای او خیلی زود است و شاید دیدار آخر هفته نیز همینطور باشد. امیدواریم هفته آینده او را دوباره در اختیار داشته باشیم.
تصمیمات درباره گِهی و صلاح و یونایتد و پالاس
بسیار قابل مقایسه هستند، تنها تفاوت این است که صلاح با کشیدن پیراهنش به عقب کشیده شد و در این صحنه دستی روی شانه قرار گرفت. شاید تفاوت میان گهی و دیاز از نظر فاصله بیشتر بود. آن صحنه را تماشا کردم و فکر کردم هرگز برای آن کارت قرمز نخواهد داد، به خاطر اتفاقی که مقابل ما رخ داد. در هر دو موقعیت، داور کارت قرمز نداد. در یکی از آنها کمک داور ویدیویی تصمیم را برگرداند. بنابراین دستکم یکی از آنها باید اشتباه بوده باشد.
از نظر من کارت قرمز بود، بارها گفتهام صحنه گِهی نیز کارت قرمز بود. همه از من حمایت نکردند و هیئت کارشناسی بعداً اعلام کرد که تصمیم درست بوده است. ناامید هستیم چون این اولین بار نیست. اما این نمونه بزرگی است چون به تازگی رخ داده است. همچنین گلی که مقابل سیتی برای ما مردود اعلام شد را داشتیم. بارها گفتهام باید آنقدر خوب باشیم که برای بردن مسابقاتمان به این تصمیمات وابسته نباشیم. نمیگویم همهچیز علیه ما بوده است. این درست نیست.
رقابت برای چهار تیم برتر
تصور کنید اگر تصمیمات درست گرفته میشد چه تأثیری داشت! فکر میکنم سایر باشگاهها نیز امیدوار بودند که آن صحنه کارت قرمز نباشد. بازیکنان ولورهمپتون بسیار بهتر از آنچه نتایجشان نشان میدهد بازی میکنند. در طول فصل به ندرت با اختلاف گل زیاد شکست خوردهاند. اخیراً امتیاز گرفتهاند و مقابل ویلا پیروز شدهاند. بازی دشواری در انتظار ماست.
چالش دو بازی در چهار روز
برای ما غیرمعمول نیست که سه بازی در هفت روز انجام دهیم. این چالشی است که ظرف چند روز دوبار مقابل یکدیگر بازی کنیم اما من این را دوست دارم. در لیگ قهرمانان اروپا هم وقتی خیلی زود دوباره با یک تیم روبرو میشوید، میتوانید آرایش تیم را تغییر دهید. اما ما (ولوز و لیورپول) آنقدر یکدیگر را میشناسیم که تفاوت زیادی میان بازی در فاصله چند روز یا با فاصلهای طولانیتر نمیبینم.
اتفاقات زیادی این فصل علیه ما بوده است. از نظر عملکرد، تنها نیمه اول مقابل فارست در حد استانداردهای ما نبود. شیوههای بازی باعث شده شکل سرگرمکنندگی لیگ برتر تغییر کند. دو هفته پیش میتوانستید بگویید جایگاه ما چندان خوب نیست. شرایط خیلی سریع تغییر میکند. ما با چند تیم بسیار نزدیک هستیم و در هر هفته ممکن است اوضاع تغییر کند. روی بازی بعدی و روی خودمان تمرکز میکنیم. میدانیم تمام مسابقات در طول فصل دشوار بودهاند و همین را انتظار داریم.
ضربات ایستگاهی
در همه جا چنین چیزی را نمیبینید اما این واقعیت جدید لیگ برتر است، عمدتاً در این فصل و تا حدی در فصل گذشته. در برخی بازیها خطاهای زیادی رخ میدهد و در برخی دیگر گلهای زیبایی از روی کرنر به ثمر میرسد. هنوز لیگ هلند را تماشا میکنم و خطا روی دروازهبانان همیشه اعلام میشود. اینجا تقریباً میتوانید به صورت دروازهبان ضربه بزنید و بازی ادامه پیدا کند.
قلب فوتبالی من این را دوست ندارد. بارها گفتهام تماشای بارسلونای پانزده سال پیش را دوست داشتم. بسیاری از بازیهای لیگ برتر لذتبخش نیستند اما همواره جذاب هستند چون رقابت بسیار فشرده است. همین موضوع این لیگ را بزرگ میکند چون هر تیمی میتواند هر تیمی را شکست دهد. متعجب نخواهم شد اگر ببینید تیمهای زیر ۱۶ سال کاملاً روی ضربات ایستگاهی متمرکز شدهاند.
بازگشت فریمپونگ
پست دفاع راست تنها جایی نیست که با مشکل مواجه بودهایم اما بیش از همه به چشم میآید. بازگشت جرمی خوشایند است. باید تعداد زیاد بازیها، به خصوص برای بازیکنانی که از مصدومیت بازمیگردند را در نظر بگیریم. میدانیم اهمیت هر مسابقه چیست. اما فقط من نیستم که چنین احساسی دارم. ترجیح میدهم مدیریت کنم که چند دقیقه میتواند بازی کند تا این که او را کنار تیم پزشکی ببینم.
خاکپو
بازیکنان را فقط بر اساس گلهایی که میزنند قضاوت نمیکنم. مهاجمان همانطور که مدافعان بر اساس گل زدن ما قضاوت میشوند، بر اساس بسته نگه داشتن دروازه نیز ارزیابی میشوند. اما میدانم مهاجمان میخواهند گل بزنند. خوشحال بودم چون گل چهارم ما بود و حاشیه امن بیشتری ایجاد کرد اما حتی بیشتر خوشحال بودم که او گل زد. به آن گل نیاز داشت.
فکر نمیکنم اعتماد به نفسش از بین رفته باشد، اما اخیراً چند بار دیدم تصمیماتی متفاوت از آنچه از او عادت دارم گرفت. این به معنای کمبود اعتماد به نفس نیست. اما وقتی بازیکنان گل نمیزنند بیشتر فکر میکنند و معمولاً بیش از حد فکر کردن بهترین کار نیست. فکر میکنم این موضوعی متفاوت از اعتماد به نفس است. چه کودی باشد چه صلاح، میدانند ممکن است دورهای بدون گل داشته باشند اما میدانند دوباره گل خواهند زد. دورههایی وجود دارد که تلاش چندانی نمیکنید اما توپ مدام به شما میرسد و گل میزنید. زمانهایی دیگر ممکن است بسیار سخت کار کنید اما نتوانید گل بزنید.
ناتوانی تیمها در کنترل بازیها
در لیگ برتر، همه تیمها بودجه زیادی دارند و میتوانند بازیکنان بسیار خوبی در سن مناسب جذب کنند. سبک بازی زمانی که با توپهای بلند روبرو میشوید به سختی قابل کنترل است. در نهایت اگر دروازهبان ضربه آزاد بزند، توپ وارد محوطه شما خواهد شد. بسیار دشوار است که در نیمه خودی پرتاب اوت ندهید یا در فاصله ۸۰ متری از محوطه جریمه خودی ضربه آزاد واگذار نکنید.
در گذشته نزدیک، تیمها کمتر از این راهبرد استفاده میکردند. به عنوان یک مربی، در طول سالها باید دائماً رویکردتان را تغییر دهید. اما پیدا کردن تاکتیکی برای جلوگیری از دادن پرتاب اوت یا ضربه آزاد دشوار است. مهار ضدحملات ابزارهای خاص خودش را دارد و به همین دلیل فکر میکنم در مجموع در این زمینه عملکرد بدی نداشتهایم.