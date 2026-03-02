جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ استرالیا
شکست سنگین تیم ملی ایران برابر کره جنوبی
تیم ملی فوتبال بانوان ایران در اولین دیدار خود از جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ استرالیا، امروز (دوشنبه ۱۱ اسفند) با نتیجه سه بر صفر مغلوب کره جنوبی شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در نخستین دیدار خود از جام ملتهای آسیا 2026 استرالیا امروز (دوشنبه 11 اسفند) از ساعت 12:30 به وقت تهران در ورزشگاه گلدکوست به مصاف کره جنوبی رفت و در نهایت این بازی با نتیجه سه بر صفر به سود کره جنوبی به پایان رسید.
مریم یکتایی، فاطمه امینه برازجانی، ملیکا متولی، فاطمه مخدومی (45- محدثه ذلفی)، عاطفه ایمانی، شهناز جعفری زاده (45- فاطمه پسندیده)، زهراسربالی، شبنم بهشت (45-مونا حمودی)، افسانه چتر نور (37- سارا دیدار)، زهرا قنبری (86- مریم دینی) و فاطمه شبان بازیکنانی بودند که امروز برابر کره جنوبی به میدان رفتند.
ملیپوشان در دومین دیدار خود روز پنجشنبه 14 اسفندماه از ساعت 12:30 به وقت تهران به مصاف استرالیا (میزبان) خواهند رفت.