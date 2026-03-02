شکایت علیه لاپورتا بررسی نمیشود
قاضی دادگاه ملی اسپانیا میگوید به پرونده شکایت از لاپورتا رسیدگی نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایت علیه لاپورتا به عنوان رییس باشگاه بارسلونا و بخشی از هیئت مدیره سابق را مورد پذیرش قرار ندهد. در این شکایت، ارتکاب جرایمی از جمله پولشویی و پرداختهای نامناسب علیه لاپورتا مطرح شده بود.
با این حال، قاضی شکایت را رد کرد و حکم داد که دادگاه ملی مرجع صالح برای تحقیق درباره جرایم ادعایی نیست. قاضی در رأیش به رویه قضایی دیوان عالی اشاره میکند که بر اساس آن، دادگاه ملی تنها در صورتی میتواند وارد چنین پروندههایی شود که تمامی جرایم در خارج از کشور رخ داده باشند. از آنجا که این شرط تحقق پیدا نکرده است، قاضی نمیتواند رسیدگی در این دادگاه را آغاز کند.
تصمیم دادگاه این امکان را برای شاکی فراهم میکند که شکایتش را درباره رفتاری که آن را غیرقانونی میداند، بار دیگر در دادگاههای عادی شهر بارسلونا مطرح کند که در صورت صلاحدید، صلاحیت بررسی وقایع ادعایی از سوی او را خواهند داشت.