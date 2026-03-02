گاراژ فوق لوکس امباپه بدون گواهینامه!

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه، اخیراً در حال گذراندن دوره‌های آموزش رانندگی در آموزشگاه «لارا» در مادرید رویت شده است؛ آموزشگاهی که معمولا ستارگان رئال مادرید و اتلتیکومادرید برای دریافت گواهینامه به آن مراجعه می‌کنند.

از زمان نشر این خبر، آموزشگاه رانندگی لارا با سیل درخواست‌های هواداران روبرو شده است که می‌خواهند پیراهن‌های خود را آنجا به امانت بگذارند تا امباپه در مراجعه بعدی آن‌ها را امضا کند. همین موضوع باعث شده تا ادامه کلاس‌ رانندگی برای این ستاره، بدون اینکه توسط افراد کنجکاو محاصره شود، عملاً غیرممکن شود.

این ستاره 28 ساله می‌گوید داشتن گواهینامه هرگز برایش در اولویت نبوده است. امباپه تاکید می‌کند: "این یکی از جنبه‌های منفی موفقیت در سنین پایین است؛ من دلتنگ چیزهای ساده‌ای مثل داشتن گواهینامه رانندگی بودم. فکر می‌کنم همه گواهینامه دارند. برای بسیاری از مردم، داشتن گواهینامه یک اجبار است، اما برای من نبود. اگرچه گواهینامه مترادف با استقلال است، اما من استقلال خود را از همان ابتدا داشتم چون همیشه رانندگانی در اختیارم بودند. رانندگی هرگز اولویت من نبود.»

این بازیکن با وجود اینکه هنوز مجوز رانندگی ندارد، چند ابرخودرو لوکس از جمله «فراری SP90» و یک «فراری 488 پیستا» را در کلکسیون شخصی خود نگه‌داری می‌کند.

