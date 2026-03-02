شهادت قهرمان کشتی جوانان البرز در حملات رژیم صهیونیستی
مهدی عبداله نژاد، کشتیگیر استان البرز که دیماه گذشته مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور در وزن ۷۹ کیلوگرم را کسب کرده بود، در پی حملات اخیر علیه غزه به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، «مهدی عبداله نژاد»، کشتیگیر جوان و بااستعداد اهل استان البرز، که کارنامه ورزشی موفقی داشت، به شهادت رسید. عبداله نژاد تنها چند ماه پیش، یعنی در رقابتهای قهرمانی کشور کشتی آزاد جوانان که در دی ماه گذشته برگزار شد، توانسته بود در وزن ۷۹ کیلوگرم به نشان برنز دست یابد.
متأسفانه، این ورزشکار ملیپوش در پی حملات اخیر نیروهای منتسب به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.