شهادت قهرمان کشتی جوانان البرز در حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، «مهدی عبداله نژاد»، کشتی‌گیر جوان و بااستعداد اهل استان البرز، که کارنامه ورزشی موفقی داشت، به شهادت رسید. عبداله نژاد تنها چند ماه پیش، یعنی در رقابت‌های قهرمانی کشور کشتی آزاد جوانان که در دی ماه گذشته برگزار شد، توانسته بود در وزن ۷۹ کیلوگرم به نشان برنز دست یابد.

متأسفانه، این ورزشکار ملی‌پوش در پی حملات اخیر نیروهای منتسب به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.

انتهای پیام/