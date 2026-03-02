خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت قهرمان کشتی جوانان البرز در حملات رژیم صهیونیستی

کد خبر : 1757759
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی عبداله نژاد، کشتی‌گیر استان البرز که دی‌ماه گذشته مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور در وزن ۷۹ کیلوگرم را کسب کرده بود، در پی حملات اخیر علیه غزه به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، «مهدی عبداله نژاد»، کشتی‌گیر جوان و بااستعداد اهل استان البرز، که کارنامه ورزشی موفقی داشت، به شهادت رسید. عبداله نژاد تنها چند ماه پیش، یعنی در رقابت‌های قهرمانی کشور کشتی آزاد جوانان که در دی ماه گذشته برگزار شد، توانسته بود در وزن ۷۹ کیلوگرم به نشان برنز دست یابد.

متأسفانه، این ورزشکار ملی‌پوش در پی حملات اخیر نیروهای منتسب به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل