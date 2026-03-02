به گزارش ایلنا، روزنامه «الشرق الأوسط» گزارشی منتشر کرده که فضای فوتبال بین‌المللی را تحت تأثیر موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال انصراف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داده است. این گمانه‌زنی‌ها پس از تحولات اخیر منطقه‌ای و بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها افزایش یافته‌اند.

گفته می‌شود ایران احتمال عدم مشارکت را مطرح کرده که این موضوع سناریوهای کم‌سابقه‌ای را برای تغییر ترکیب مسابقات ایجاد کرده است. با این حال، یک منبع در فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به «الشرق الأوسط» تأکید کرد که تمامی این موارد در حال حاضر در حد گمانه‌زنی بوده و هیچ تصمیم رسمی گرفته نشده است. ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده و اعلام نمود: «تا این لحظه هیچ اطلاعاتی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم. موضوع همچنان در حد حدس و گمان است.»

با وجود تأکید رسمی فیفا، واقعیت‌های سیاسی و میدانی پرسش‌هایی جدی را مطرح کرده است. ایران در گروه هفتم جام جهانی با بلژیک، مصر و نیوزیلند هم‌گروه است و قرار است تمامی دیدارهای خود را در شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل آمریکا برگزار کند. این مسئله، چالش اصلی بازی در خاک آمریکا در شرایط تنش کنونی را در کانون توجه قرار داده است.

مسئله صدور روادید برای کاروان ایران نیز به نگرانی‌ها دامن زده است، زیرا پیش‌تر در قرعه‌کشی، به هیئت ایرانی روادید ورود به آمریکا داده نشده بود.

در صورت عدم امکان برگزاری بازی‌ها در آمریکا، گزینه‌هایی مانند انتقال مسابقات به کانادا یا مکزیک مطرح شده است؛ هرچند این امر با چالش‌های اجرایی نظیر تغییر برنامه، حقوق پخش و عدالت رقابتی مواجه است.

در سطح قاره آسیا، سناریوی جایگزینی عراق به جای ایران در صورت انصراف مطرح شده است. در این حالت، عراق مستقیماً جای ایران را در گروه هفتم کنار بلژیک، مصر و نیوزیلند خواهد گرفت و امارات به جای عراق در پلی‌آف جهانی شرکت خواهد کرد. این سناریو نیز با فشارهای زمانی اندک تا پلی‌آف (اواخر مارس و اوایل آوریل) و مشکلات لجستیکی (پراکنده‌بودن بازیکنان عراق در کشورهای مختلف و حضور سرمربی در دبی) همراه است.

از منظر فنی نیز تغییر گروه می‌تواند برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌هایی مانند مصر را که برای رویارویی با ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند، بر هم بزند و مسئله برابری فرصت‌ها را مطرح کند.

انتهای پیام/