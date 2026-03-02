چراغ سبز ستاره دورتموند به رئال مادرید

به گزارش ایلنا، نیکو اشلوتربرک در شکست اخیر ۲-۳ دورتموند مقابل بایرن مونیخ، هم به دلیل عملکرد فنی و هم به خاطر شادی گل جالب و عجیب، بار دیگر به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد.

این مدافع میانی آلمانی پس از به ثمر رساندن گل اول بازی، ابتدا بازوی خود را به نشانه قدرت نمایش داد و سپس با دستانش علامت قلب را ثبت کرد.

لوتار ماتئوس، اسطوره فوتبال و تحلیلگر شبکه «اسکای آلمان»، این حرکت را نشانه‌ای از علاقه او به باشگاه دانست، هرچند آینده او به‌ویژه با توجه به ابراز علاقه رئال مادرید، همچنان موضوع بحث است.

قرارداد این ملی‌پوش ۲۶ ساله با دورتموند در سال ۲۰۲۷ تمام می‌شود و تمدید آن در حال حاضر نزدیک به نظر نمی‌رسد.

ماتئوس که رکورددار بازی ملی در تاریخ تیم ملی آلمان است، با اشاره به اهمیت اشلوتربرک برای دورتموند، گفت: «او می‌داند در اینجا چه جایگاهی دارد.»

این اسطوره افزود که اگر پیشنهادی خاص و منحصربه‌فرد، مثل پیشنهاد رئال مادرید از راه برسد، به احتمال قریب به یقین بازیکن برای حرکت به جلو، آن را بررسی می‌کند. چیزی که اینجا مهم است این است که بوروسیا دورتموند به شدت به رهبرانی از نوع اشلوتربرک نیاز دارد.

خود بازیکن در دربی بزرگ آلمان بار دیگر توانایی‌ در تغییر سرنوشت بازی را به وضح نشان داد و در صحنه‌های کلیدی، چه در دفاع و چه در حمله، بسیار مثبت و موثر ظاهر شد. او پس از سوت پایان بازی، با آرماش در مقابل سوالات خبرنگران قرار گفت و سیگنالی مبنی بر ماندن در تیم نداد.

سباستین کل، مدیر ورزشی باشگاه دورتموند خاطرنشان کرد که «هنوز تصمیمی گرفته نشده است»؛ امری که نشان می‌دهد مذاکرات همچنان باز است و بار دیگر بر اهمیت جایگاه او در پروژه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت زنبورها تأکید می‌کند.

