به گزارش ایلنا، سرمربی موقت یونایتد که پس از اخراج روبن آموریم هدایت تیم را بر عهده گرفت، حالا رسماً بهترین شروع تاریخ لیگ برتر در ۹ بازی ابتدایی را در اختیار دارد. کسب مجموع ۲۳ امتیاز از ۹ بازی پس از پیروزی مقابل کریستال پالاس، او را در کنار آنگه پوستکوگلو، سرمربی سابق تاتنهام قرار می‌دهد.

تأثیر هافبک سابق تیم ملی انگلیس بسیار قوی بوده است. یونایتد با عبور از استون ویلا به رده سوم صعود کرده و خود را به خوبی در کورس نبرد برای سهمیه لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده قرار داده است.

این مربی ۴۴ ساله که حالا نام خود در تاریخ لیگ برتر ثبت کرده، در پنج بازی پیاپی لیگ در اولدترافورد پیروز شده است. دستاوردی که پیش از این تنها یک بار تکرار شده بود. او در دوره فعلی خود، از هفت بازی به ۶ برد و یک تساوی دست یافته و تیمش نتایج بسیار خوبی در دو هفته متوالی مقابل دو مدعی قهرمانی یعنی آرسنال و منچسترسیتی به دست آورده است.

این موضوع هیئت مدیره یونایتد و در راس آن سر راتکلیف را در مورد آینده دچار معما کرده است. نتایج فوق‌العاده کریک، نام او را با قدرت به میان میدان رقابت پرتاب کرده است.

یونایتد چه‌ می‌کند؟ بار دیگر مسیر مربیان کم‌تجربه را در پیش می‌گیرد یا به دنبال بررسی گزینه‌های تراز اول از سراسر جهان خواهد بود؟

این بحثی است که باعث دو‌دستگی می‌شود، گفتگوهای میان هواداران و دنیای گسترده‌تر فوتبال را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تیتر اول رسانه‌ها را به خود اختصاص خواهد داد. در داخل اولدترافورد، سان به طور اختصاصی فاش کرده است که بازیکنان خواهان واگذاری قرارداد بلندمدت به کریک هستند. منابع می‌گویند بازیکنانی مثل برونو فرناندز، هری مگوایر و لوک شاو، از تکنیک و دانش او نسبت به فوتبال جهان تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

اما کسانی که در رختکن نیستند چه می‌گویند؟

گری نویل: «من مخالف انتصاب کریک نیستم. او را از صمیم قلب دوست دارم و فکر می‌کنم تا اینجا کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است. اما فقط احساس می‌کنم منچستر یونایتد باید به سراغ بهترین کلاس مربیگری موجود برود. آن‌ها در دو انتخاب اخیر خود مربیان جوان و کم‌تجربه‌ای داشتند که چندان جواب ندادند. اوله گونار سولسشر قبلاً به عنوان بازیکن سابق آمد و برای چند سال کار بسیار خوبی انجام داد، اما در نهایت نتیجه نداد. بنابراین حس می‌کنم حذف حداکثری ریسک، گزینه درستی است. اما کسانی که مرا می‌شناسند می‌دانند که این یک موضوع شخصی علیه مایکل نیست؛ او پسر فوق‌العاده، بازیکن بزرگ و کسی است که اکنون به عنوان مربی کار بسیار خوبی انجام می‌دهد.»

روی کین: «من روی حرفم می‌مانم. حرفم را زده‌ام؛ فکر می‌کنم او این شغل را به دست آورده است و اگر در تابستان به او واگذار شود، می‌گوییم "بسیار خب، موفق باشد". اما مربیگری موقت با سرمربیگری منچستر یونایتد برای تلاش جهت فتح عناوین قهرمانی در دو، سه، چهار یا پنج سال آینده متفاوت است. فکر می‌کنم قطعاً می‌توانید مربی بهتری از کریک پیدا کنید، اما او دارد کارش را خوب انجام می‌دهد. صرفاً چون در یونایتد خوب عمل می‌کنید، به این معنی نیست که در باشگاه دیگری هم موفق خواهید بود.»

ریو فردیناند«هر کسی که به آنجا برود با ریسک همراه است. مهم نیست مایک کریک چقدر خوب عمل می‌کند، حتی اگر به پشتوانه یک پایان فصل عالی به این شغل برسد، باز هم ریسک وجود دارد. عنصری از ریسک وجود دارد، اما در مورد تک‌تک نام‌هایی که برای این پست مطرح می‌شوند نیز همین عنصر ریسک صدق می‌کند.»

دیون دابلین: «بهترین راه برای ایجاد سر و صدا، کسب امتیاز و ادامه دادن به کارتان است. مایکل کریک انسانی باکیفیت و دوست‌داشتنی است. او فریاد نمی‌کشد، اما منظورش را به خوبی می‌رساند.»

روند فعلی این مربی جوان باعث شده تا او به طور خاص بخت اول بنگاه‌های شرط‌بندی برای تصدی دائمی سمت سرمربی‌گری منچستریونایتد باشد.

افرادی چون الیور گلاسنر، روبرتو دی‌زربی، یولیان ناگلزمن، گرت ساوت‌گیت و اونای امری در رده‌های بعدی بازار شرط‌بندی قرار گرفته‌اند.

آیا او همان مردی است که سران باشگاه باید به او اعتماد کنند؟

زمان مشخص خواهد کرد، فعلاً تنها کاری که کریک می‌تواند و باید انجام دهد این است که نام خود را در تیتر اخبار نگه دارد، بازگشت به میز بزرگان اروپا را قطعی کند و ثروتی را که با آن همراه است، به دست آورد. پیام فعلی باشگاه روشن است: «آرامش خود را حفظ کنید و با کریک ادامه دهید.»

