به گزارش ایلنا، برای اولین بار از ابتدای فصل، رئال هفته بیست و ششم را با بازی در روز دوشنبه مقابل ختافه به پایان می‌رساند. شاگردان آربلوآ برای اینکه از کورس قهرمانی با بارسلونا عقب نمانند، به برد نیاز دارند؛ به‌ویژه اکنون که تنها ۱۲ هفته تا پایان فصل باقی مانده است.

آربلوآ برای این دیدار نمی‌تواند روی کیلیان امباپه، که همچنان از ناحیه زانوی چپ احساس ناراحتی می‌کند، حساب کند. همچنین جود بلینگام، میلیتائو، سبایوس و رائول آسنسیو نیز همچنان در لیست مصدومان رئال مادرید هستند؛ آسنسیو هنوز از گرفتگی عضلات گردن که در بازی اروپایی مقابل بنفیکا دچارش شد، بهبود نیافته است.

آربلوا برای چینش نهایی ترکیب دو ابهام دارد: یکی در مرکز خط دفاعی است. او دین هویسن را که همچنان با مشکل عضله دوقلو دست‌وپنج نرم می‌کند دوباره در اختیار دارد. ابهام دیگر مربوط به ادواردو کاماوینگا است که به دلیل دندان‌درد شدید نتوانست در آخرین تمرین پیش از بازی شرکت کند و حضور او تا آخرین لحظه در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.

به همین دلیل، براهیم دیاز احتمالا می‌تواند در خط میانی جایگزین این بازیکن فرانسوی شود. در مورد هویسن نیز احتمال دارد این مدافع بازی را از روی نیمکت آغاز کند تا فضا برای حضور داوید آلابا باز شود؛ بازیکنی که پس از فیکس بودن در هفته گذشته مقابل اوساسونا در پامپلونا، اولین بازی فصل خود را به عنوان بازیکن اصلی در برنابئو تجربه خواهد کرد.

ترکیب احتمالی رئال مادرید

کورتوا؛ ترنت الکساندر آرنولد، رودیگر، آلابا، کارراس؛ والورده، گولر، شوامنی، براهیم؛ وینیسیوس و گونزالو.

