فراخوان ستاره به هواداران بارسلونا
پدری با حضور در یک برنامه تلویزیونی از هواداران بارسا خواست که در بازی برگشت مقابل اتلتیکومادرید، تیم را برای بازگشتی حماسی هدایت کنند.
به گزارش ایلنا، پدری بازی رفت مرحله نیمهنهایی جام حذفی اسپانیا( کوپا دلری) در ورزشگاه متروپولیتانو به دلیل مصدومیت از دست داد، اما در بازی برگشت برای اولین بار از ابتدا بازی را از ابتدا آغاز خواهد کرد. او که در روز یکشنبه در برنامه «گل تا گل» شبکه «اسپورت ۳» مصاحبه کرد، تأکید کرد که بارسلونا به دنبال تکرار ماجراجویی و بازگشت حماسی است.
پدری درباره عملکرد دور از انتظار نیمه اول بازی رفت گفت: «نیمه اول یکی از بدترین نیمههایی بود که در این فصل بازی کردیم. نه با توپ و نه بدون توپ، کاری را که همیشه میکنیم انجام ندادیم. تیم اتلتیکو از روی ما عبور کرد، اما سهشنبه شانس انتقام داریم.»
او با اشاره به سابقه بارسلونا در کامبکهای تماشایی افزود: «پارسال نیز بازیهایی را با اختلاف چند گله از دست رفته، در ۲۰ دقیقه بازگرداندیم. اگر در ۲۰ دقیقه توانستیم بازی را برگردانیم، چرا در ۹۰ دقیقه نتوانیم؟ اگر تیمی در جهان توانایی این کار را دارد، آن تیم ماست.» او همچنین گفت: «ما یک کادر جوان داریم که جسور است، و این ویژگی در سهشنبه به نفع ما خواهد بود.»
پدری در پایان، از هواداران بارسلونا خواست تا در بازی برگشت در ورزشگاه نوکمپ حضوری پررنگ و یکپارچه داشته باشند. او با یادآوری فضای حمایتی شدیدی که هواداران اتلتیکو مادرید در بازی رفت ایجاد کرده بودند، خاطرنشان کرد: «در بازی رفت، اتلتیکو مادرید از یک اتمسفر بسیار مساعد برخوردار بود. بنابراین، از هواداران بارسلونا دعوت میکنم تا در نوکمپ حضور یابند. با هم جان میدهیم و به فینال میرسیم».