کامبک تاریخی اینترمیامی با درخشش لیونل مسی

به گزارش ایلنا، هیچ چیز برای مسی غیرممکن نیست؛ او با ثبت یک دبل، در یکی از مهم‌ترین صحنه‌های لیگ فوتبال آمریکا، یعنی دربی مقابل اورلاندو سیتی، به این پیروزی دست یافت. اینتر میامی تاکنون نتوانسته بود در خانه اورلاندو پیروز شود.

بازی در ابتدا با برتری میزبان آغاز شد. در دقیقه ۱۸، اشتباه در شروع بازی منجر به گلزنی پاشالیچ شد و تنها شش دقیقه بعد، در دقیقه ۲۴، مارتین اودجا گل دوم را به ثمر رساند تا نتیجه ۲-۰ شود.

سرمربی آرژانتینی، خاویر ماسکارانو، با تعویض‌های تهاجمی پاسخ داد و ورود ماتئو سیولتی نتیجه داد. سیولتی در دقیقه ۴۹ با یک شوت دقیق گلزنی کرد و فاصله را به یک گل رساند. در دقیقه ۵۷، مسی با یک شوت غیرقابل مهار از پشت محوطه جریمه، نتیجه را به تساوی ۲-۲ کشاند.

پس از اینکه اورلاندو با یک ضربه سر از سوی برکالو سعی در بازپس‌گیری برتری داشت، ورق نهایی بازی در دقیقه ۸۵ برگشت. تلاسکو سگوویا با هوشمندی در مقابل توپ‌ربایی، ضربه‌ای را زد تا نتیجه را ۳-۲ کند و میامی را در آستانه پیروزی قرار دهد.

در دقیقه ۹۰، خطای خطرناک منجر به یک ضربه ایستگاهی برای مسی شد. فوق ستاره آرژانتینی مثل همیشه توپ را با آرامشی مثال زدنی تنظیم کرد و با ضربه‌ای استادانه با پای چپ، دروازه ماکسیم کرپو را برای چهارمین بار لرزاند و نتیجه نهایی ۴-۲ را رقم زد. این بیست و دومین فصل متوالی است که لیونل مسی موفق به گلزنی در یک بازی لیگ می‌شود.

به این ترتیب اینتر میامی اولین پیروزی خارج از خانه خود در فصل جدید را جشن گرفت و طلسم عدم پیروزی در خانه اورلاندو سیتی را باطل کرد.

