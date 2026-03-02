داور به منچستریونایتد هدیه داد

به گزارش ایلنا، تاکنون اولیور گلاسنر، سرمربی کریستال پالاس را اینقدر عصبانی ندیده بودیم. بعد از شکست 2-1 پالاس مقابل منچستریونایتد در بازی امروز، گلاسنر که بسیار عصبانی بود از داور بازی به شدت انتقاد کرد.

گلاسنر اعتقاد دارد گل تساوی یونایتد، پنالتی‌ای که توسط برونو فرناندز، به ثمر رسید با تصمیم اشتباه داور اعلام شده است. گلاسنر گفت که مشخص بود که خطا بیرون از محوطه جریمه انجام شده است.

سرمربی کریستال پالاس در ادامه نشست خبری با صراحت بیشتری صحبت کرد و ضمن متهم کردن کریس کاوانا، داور مسابقه، به هواداران بازی گفت که او این پنالتی را به عنوان هدیه تقدیم شیاطین سرخ کرده است.

در صحنه مورد اشاره، مکسنس لاکروا درحالیکه آخرین مدافع بین برونو فرناندز و دروازه بود او را با خطا متوقف کرد و ضمن اینکه به حریف پنالتی داد، خودش هم با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

گلاسنر در پایان مسابقه در گفتگو با خبرنگاران گفت:" کارت قرمزی که نشان داد همه چیز را عوض کرد. تصمیم خیلی بدی بود. خطا بیرون از محوطه اتفاق افتاد. کنیا با تیزهوشی منتظر ماند تا وارد محوطه جریمه شده و خودش را زمین بیندازد".

انتهای پیام/