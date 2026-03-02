خشم سرمربی در نشست خبری

تودور: بازیکنان در بالاترین سطح نمی جنگند

سرمربی جدید تاتنهام در نشست خبری بعد از بازی با فولام با صراحت از شاگردانش انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، ایگور تودور، سرمربی جدید تاتنهام،  بیش از هر زمان دیگری از بازیکنانش گلایه داشت، تا جایی که در نشست خبری بعد از بازی مقابل همه از آنها انتقاد کرد.

افول تاتنهام شب گذشته هم ادامه داشت و شاگردان تودور که به خانه فولام رفته بودند با نتیجه 2-1 شکست خوردند. به این ترتیب تعداد بازی‌های بدون برد تاتنهام در همه رقابتها به 10 مسابقه رسید. آنها حالا فاصله چندانی با منطقه سقوط ندارند.

بااینکه ریچارلیسون در این بازی گلزنی کرد ولی همه به عینه دیدند که عملکرد تاتنهام بسیار بد بود. ایگور تودور در نشست خبری در حالی که عصبانی بود، از شاگردانش انتقاد کرد و البته داوری را هم به شدت کوبید.

تودور با متهم کردن بازیکنانش به اینکه شرایط اضطراری تیم را درک نمی‌کنند و هیچ تمرکزی ندارند گفت:" ما در این تیم مشکلات بزرگی داریم. بازیکنان متوجه نیستند وضعیت اضطراری یعنی چه. هیچ تمرکزی در بازیکنان نمی‌بینم. از همه نظر کمبود داشتیم. مساله فقط یک گل و یک اشتباه نیست. وقتی برای این باشگاه بازی می‌کنی باید انتظار داشته باشی که در بالاترین سطح بجنگی. من از کسی که در این تیم بازی می‌کند انتظار جنگیدن و کیفیت در سطح بالا دارم که امشب در هیچکس ندیدم. ما در لحظات دشواری به سر می‌بریم و باید به خودمان بپردازیم و عیب را در خودمان پیدا کنیم". 

