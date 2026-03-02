هشدار برای فوق ستاره النصر: ام ‌آر آی و صبر!

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو در دقیقه 81 بازی النصر مقابل الفیحاء به دلیل مصدومیت تعویض شد. ستاره پرتغالی به دلیل درد در عضله همسترینگ (پشت ران)، جای خود را به الحمدان داد. در دیداری که در آن النصر برای حفظ صدرنشینی خود در جدول لیگ روشن به پیروزی رسید. در عربستان سعودی، روزنامه الریاضیه اشاره کرده است که برنده پنج توپ طلا روز دوشنبه اسکن ام‌آرآی خواهد داد تا میزان دقیق مصدومیت و زمان بازگشت احتمالی مشخص شود.

این مسابقه برای رونالدو به دلیل مصدومیت و از دست دادن پنالتی، بیش از آنکه شیرین باشد تلخ بود و او را در رقابت برای آقای گلی با 21 گل، پشت سر کوینونس (22) و تونی (23)، در جایگاه سوم قرار داد. روند گلزنی کاپیتان النصر زمانی متوقف شد که او در اعتراض به سیاست‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان از بازی مقابل الریاض و الاتحاد در لیگ برتر عربستان خودداری کرد. پس از حل و فصل این اختلاف، ستاره شماره 7 النصر در سه بازی لیگ، چهار گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد.

با وجود وضعیت پرتنش در خلیج فارس، لیگ عربستان سعودی طبق برنامه ادامه خواهد یافت. اما وضعیت در لیگ نخبگان آسیا و لیگ 2 قهرمانان آسیا متفاوت است و هر دو رقابت دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی خود را به تعویق انداخته‌اند. کریستیانو رونالدو، ژوائو فلیکس، اینیگو مارتینز و یارانش قرار بود چهارشنبه با الوصل در امارات بازی کنند. نتایج پزشکی مشخص خواهد کرد که آیا مالک جدید 25 درصد از سهام باشگاه آلمریا اسپانیا برای بازی روز شنبه 7 مارس مقابل نیوم آماده خواهد بود یا خیر.

