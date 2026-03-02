روزنیور: دریافت دو گل از ضربات ایستگاهی ناامید کننده است

به گزارش ایلنا، پدرو نتو در جریان شکست ۲-۱ مقابل آرسنال، با دریافت دو کارت زرد در کمتر از سه دقیقه از زمین اخراج شد؛ این هفتمین اخراج آبی‌های لندن در این فصل لیگ برتر بود. از زمان حضور روزنیور روی نیمکت، این دومین بازی پیاپی است که آن‌ها با ۱۰ نفرکار را به پایان می‌برند؛ هفته گذشته نیز در دیدار مقابل برنلی وسلی فوفانا از زمین اخراج شده بود.

سرمربی چلسی گفت: «در سه بازی اخیر، داستان همیشه همین بوده است. شما نمایش خوبی برای کسب نتیجه ارائه می‌دهید اما باز هم همان اتفاقات تکرار می‌شود.»

او افزود: «در هر سه بازی، زمانی که دست بالاتر را داشتیم، این اتفاق افتاد. من هرگز، چه در صورت برد و چه در صورت باخت، انگشت اتهام را به سمت بازیکنانم نمی‌گیرم، اما کاملاً مشخص است که در چه زمینه‌ای نیاز به پیشرفت داریم. مشکل ما فوتبال بازی کردن یا بازی هجومی‌مان نیست. ما باید مطمئن شویم که در هر دو محوطه جریمه بی‌رحمانه عمل می‌کنیم. دریافت دو گل از روی ضربات کرنر و گرفتن یک کارت قرمز دیگر، داستانِ فصل ما و داستانِ چند بازی اخیر بوده است.»

روزنیور ادامه داد: «من برای سرمربی قبلی، انزو (مارسکا) احترام قائلم. درباره آنچه پیش از من رخ داده صحبت نمی‌کنم، اما این اتفاقات حالا در زمان من هم در حال رخ دادن است. این موضوعی بود که احساس می‌کردم به آن رسیدگی کرده‌ایم؛ ما ۱۰ بازی را بدون کارت قرمز پشت سر گذاشته بودیم، اما حالا دو اخراج در دو بازی متوالی داشته‌ایم و این مشکلی است که باید آن را حل کنیم.»

او گفت: «دریافت دو گل از روی ضربات ایستگاهی که در نهایت باعث باخت ما شد، بسیار ناامیدکننده است. ما هفته گذشته مقابل برنلی هم روی کرنر گل خوردیم. این چیزی است که به بازی ما ورود کرده و باعث از دست رفتن امتیازات می‌شود. ما روی یک طرح جدید کار کردیم اما امروز جواب نداد. آرسنال احتمالاً بهترین تیم جهان در این ضربات است. این ترکیبی از یارگیری، بازیکنان منطقه‌ای و دخالت دروازه‌بان است. من فرد خاصی را مقصر نمی‌دانم و در تمرینات به این موضوع رسیدگی خواهم کرد.»

چلسی قبل از گل برتری تیمبر معتقد بود بازیکن آرسنال خطا کرده است، اما اعتراض آن‌ها نتیجه بخش نبود. روزنیور تاکید می‌کند شاید قوانین فوتبال نیاز به تغییر داشته باشند تا با تیم‌هایی مثل آرسنال که هنر «گرفتن حریف قبل از ارسال توپ» را به کمال رسانده‌اند، مقابله شود.

او در پایان صحبت‌های خود گفت: «قانونی وجود دارد که می‌گوید تا زمانی که توپ در جریان بازی نیست، خطا محسوب نمی‌شود. قبل از ارسال توپ، گرفتن و درگیری‌های زیادی رخ می‌دهد. ضربات ایستگاهی در این لیگ بسیار حیاتی هستند و این موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. اما ما هم باید بهتر با آن مقابله کنیم.»

