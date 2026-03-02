آرتتا لقب جدید آرسنال را پذیرفت

به گزارش ایلنا، آرسنال با استفاده از الگوهای کرنر خود موفق شد پیروزی بسیار مهم ۲-۱ مقابل آبی‌های چلسی را در روز یکشنبه قطعی کند.

تیم آرتتا به لطف دو ضربه سر ویلیام سالیبا و یورین تیمبر در ورزشگاه امارات، اختلاف خود را در صدر جدول لیگ برتر به ۵ امتیاز رساند. شاگردان آرتتا در این فصل ۱۶ گل از روی ضربات کرنر به ثمر رسانده‌اند که با رکورد تاریخ لیگ برتر برابری می‌کند. تعجبی نداشت که هواداران آرسنال که از پیروزی و ادامه صدرنشینی بسیار خوشحال بودند، با شعار «باز هم ضربه ایستگاهی، اوله، اوله» این موفقیت را جشن گرفتند.

چلسی نیز تک گل خود را از روی کرنر به ثمر رساند؛ جایی که پیرو هینکاپه ارسال ریس جیمز را در آستانه پایان نیمه اول به اشتباه وارد دروازه خودی کرد تا گل اول سالیبا را پاسخ دهد. این یک لغزش برای آرسنال در ضربات ایستگاهی بود، چرا که نیکلاس ژوور، مربی ضربات ایستگاهی آرسنال، با یک شاهکار دیگر اعتبار رو به رشد خود را تثبیت کرد.

در حالی که آرسنال به دنبال اولین قهرمانی خود در لیگ برتر انگلیس از سال ۲۰۰۴ است، قدرت آن‌ها در ضربات ایستگاهی به ویژگی برجسته این تیم تبدیل شده است. ولی همه شیفته این رگبار ضربات ایستگاهی که موتور محرک قهرمانی آن‌ها شده، نیستند. کریس ساتون، مهاجم سابق چلسی، به شدت از تکیه آرسنال به این تاکتیک انتقاد کرد.

ساتون به رادیو ۵ بی‌بی‌سی گفت: «باز هم آرسنال و باز هم ضربات ایستگاهی. فکر می‌کنم آن‌ها قهرمان خواهند شد، اما اگر به خط پایان برسند، آیا زشت‌ترین قهرمان تاریخ لیگ برتر نخواهند بود؟ عملکرد فنی آن‌ها در زمین دیده نمی‌شد.»

سرمربی توپچی‌ها با تاکید بر اهمیت و قدرت ضربات ایستگاهی گفت: «ما از اهمیت نبردهای نفربه‌نفر در ضربات ایستگاهی آگاه هستیم، چون چلسی تیمی سطح بالا در حمله و دفاع روی این ضربات است. در واقع بسیاری از تیم‌های لیگ برتر همین وضعیت را دارند؛ کیفیت ضربات ایستگاهی اینجا در پریمیرلیگ بسیار بالاست. این موضوع فوق‌العاده مهم است. ما پیش از این روی پرتاب‌های اوت بلند امتیاز از دست داده بودیم و اخیراً از ضربات ایستگاهی گل نزده بودیم. امروز این کار را انجام دادیم و داشتن چنین گزینه‌هایی عالی است.»

«ما دقیقاً در کورس هستیم»

شاگردان گواردیولا در منچسترسیتی یک بازی عقب‌افتاده دارند و در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) میزبان آرسنال هستند. اما ایمان و اعتقاد آرتتا به ضربات ایستگاهی قابل درک است، چرا که آرسنال پس از عبور از یک دوره عدم کسب امتیاز و با شکست دادن متوالی تاتنهام و چلسی، اکنون در بهترین موقعیت برای کسب چهارگانه قرار دارد.

آرتتا گفت: «خیلی خوشحال هستیم، چون در هفته اخیر دو بازی دشوار داشتیم. از نگرش و تمایل تیم برای تسلط بر بازی راضی هستم. در ماه مارس، ما در تمام رقابت‌ها حضور داریم و دقیقاً در صدر هستیم.»

