امیدواری فیفا به حضور ایران در جام جهانی

به گزارش ایلنا، رسانه‌ها می‌گویند درحالیکه ایران مطابق با برنامه قرار است در جام جهانی به میدان رفته و بازی‌های مراحل گروهی خود را در شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل ایالات متحده برگزار کند، با توجه به حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان بسیاری بر این نظر هستند که ایران در جام جهانی شرکت نخواهد کرد. اما این رسانه‌ها با استناد به صحبت‌های مقامات فیفا ابراز امیدواری کرده‌اند که شاید بحران تا زمان شروع رسمی جام جهانی فروکش کند.

بر اساس این گزارشها فیفا بسیار خوش‌بین است که ایران در جام جهانی شرکت کند. فدراسیون فوتبال ایران پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل شرایط ناشی از حمله احتمال حضور ایران در جام جهانی کمرنگ و دور از انتظار به نظر می‌رسد.

ایران طبق برنامه قرار است در مرحله گروهی جام جهانی دو مسابقه خود را در شهر لس‌آنجلس و یک مسابقه را در سیاتل برگزار کند.

این رسانه‌ها به سخنان مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با صدا و سیما اشاره کردند و از قول او نوشتند:" بعید است که بتوانیم به جام جهانی فکر کنیم. اما مسئولان ورزشی هستند که باید در این باره تصمیم بگیرند."

اما در ادامه تاکید شده که در پشت صحنه مقام‌های ارشد فیفا امیدوارند که در ماه‌های آینده بحران کاهش پیدا کرده و تیم ملی ایران بتواند در جام جهانی شرکت کند.

