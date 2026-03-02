کرمونزه ۰-۲ میلان؛ سه امتیاز به حساب روسونری واریز شد

به گزارش ایلنا، میلان برای شکستن سد دفاعی کرمونزه به یک گل غیرمتعارف در آخرین دقایق توسط استراهینیا پاولوویچ نیاز داشت و پس از آن، رافائل لیائو با گلزنی در وقت‌های تلف‌شده، فرصت‌سوزی‌های بزرگ خود را جبران کرد.

روسونری که در این بازی لوفتوس‌چیک (به دلیل شکستگی صورت)، گابیا و سانتیاگو خیمنز را در اختیار نداشت، بازی را تهاجمی آغاز کرد. رافائل لیائو در نیمه اول دو موقعیت طلایی را از دست داد؛ به‌ویژه در دقیقه ۳۴ که پس از عبور از دروازه‌بان، توپ را به شکلی باورنکردنی به بیرون فرستاد.

پولیشیچ نیز در موقعیتی تک‌به‌تک مغلوب واکنش عالی امیل آئودرو شد. در سمت مقابل، کرمونزه توسط واردی و بوناتزولی خطراتی ایجاد کرد که با بدشانسی و مداخله توموری به گل تبدیل نشد.

در نیمه دوم، فشار میلان ادامه یافت اما آئودرو بارها مانع گلزنی لیائو و فولکروگ شد. مانیان نیز با یک واکنش تماشایی، ضربه سر لوپرتو را از زیر طاق دروازه بیرون کشید.

قفل بازی سرانجام در دقایق پایانی شکسته شد؛ دقیقه 90 روی ارسال مودریچ، پس از تماسِ کنونی دی‌وینتر، توپ به صورت و شانه پاولوویچ برخورد کرد و وارد دروازه شد.

در حالی که کرمونزه برای مساوی جلو کشیده بود، میلان در ضدحمله‌ای سریع توسط انکونکو صاحب فرصت شد و او با پاسی دقیق، لیائو را صاحب توپ کرد تا این ستاره پرتغالی پیروزی را قطعی کند. با این برد، میلان همچنان در تعقیب اینترِ صدرنشین باقی ماند.

