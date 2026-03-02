منچستریونایتد 2-1 کریستال پالاس؛ کسی حریف کریک نمی شود

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد در اولدترافورد با یک کامبک رویایی درحالیکه خیلی زود و در همان دقایق اولیه دروازه‌اش مقابل کریستال پالاس باز شده بود با گلهای برونو فرناندز و بنجامین ششکو موفق شد 2-1 پیروز شود.

یونایتد هفته گذشته هم در خانه اورتون پیروز شد تا تنها تساوی‌اش از زمان روی کار آمدن مایکل کریک، تساوی 1-1 مقابل وستهم را فراموش کند. به این ترتیب از زمان روی کار آمدن کریک، یونایتدها شش پیروزی و یک تساوی به دست آورده‌اند. آماری رویایی برای شیاطین سرخ که باعث شد آنها با عبور از استون ویلا در رتبه سوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار بگیرند. حتی خوشبین‌ترین هوادار یونایتد هم تصور نمی کرد که تیمش با کریک بتواند اینقدر خوب نتیجه گرفته و در جایگاه سوم بایستد.

شیاطین سرخ در بخش زیادی از بازی در بهترین فرم خود نبودند، اما از اخراج ماکسانس لاکروا نهایت بهره را بردند تا در نیمه دوم با گل‌های برونو فرناندز و بنجامین ششکوی آماده، ورق را برگردانند.

یونایتد تنها پس از چهار دقیقه عقب افتاد؛ لاکروا با پشت سر گذاشتن لنی یورو، روی یک ضربه کرنر با ضربه سر توپ را به تور چسباند. اسماعیل سار نیز در حالی که پالاس در دقایق ابتدایی حاکم میدان بود، می‌توانست گل دوم را بزند اما ضربه‌اش را مستقیم به سمت سنه لمانز فرستاد. در واقع، یونایتد تا ۱۰ دقیقه پایانی نیمه اول هیچ موقعیت جدی خلق نکرد؛ تا اینکه ششکو و کاسمیرو هر دو فرصت‌های ضربه سر را هدر دادند و دین هندرسون هم ضربه آزاد فرناندز را از بالای تیرک به بیرون فرستاد.

سرنوشت بازی ۱۰ دقیقه پس از شروع نیمه دوم تغییر کرد؛ جایی که لاکروا به دلیل کشیدن ماتئوس کنیا در محوطه جریمه جریمه شد. پس از دخالت VAR برای اطمینان از اخراج مدافع پالاس، فرناندز پشت توپ ایستاد و با مهارتی تمام پنالتی را تبدیل به گل کرد. کاپیتان یونایتد اندکی بعد در نقش سازنده ظاهر شد و با یک ارسال فوق‌العاده، موقعیتی برای ششکو فراهم کرد تا با ضربه سری قدرتمند، ششمین گل خود را در هفت بازی اخیر به ثمر برساند.

در حالی که تیم مایکل کریک برای زدن گل سوم فشار می‌آورد، کنیا و آماد دیالو (بازیکن تعویضی) هندرسون را وادار به واکنش‌های خوبی کردند. هرچند پالاس علیرغم ده نفره بودن همچنان خطرساز ظاهر می‌شد، اما نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند تا یونایتد با پشت سر گذاشتن استون ویلا، جایگاه خود را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان تثبیت کند.

