آرسنال 2-1 چلسی؛ سلام توپچی ها به قهرمانی با فتح دربی لندن

به گزارش ایلنا، آرسنال در ورزشگاه امارات با غلبه بر چلسیِ ۱۰ نفره، گام بلندی برای فتح عنوان قهرمانی لیگ برتر برداشت.

توپچی‌ها با ضربه سر ویلیام سالیبا که پس از برخورد ناخواسته به مامادو سار وارد دروازه شد، پیش افتادند. اما پیرو هینکاپیه درست پیش از سوت پایان نیمه اول، با یک گل‌به‌خودی بازی را به تساوی کشاند. سپس یورین تیمبر روی یک ضربه کرنر دیگر، دوباره آرسنال را پیش انداخت. اوضاع برای چلسی زمانی بدتر شد که پدرو نتو با دریافت دو کارت زرد متوالی اخراج شد تا آرسنال یک پیروزی حیاتی را جشن بگیرد.

در اواخر بازی، لیام دلاپ تصور کرد که با یک ضربه از فاصله نزدیک، یک امتیاز ارزشمند برای چلسی ربوده است، اما شادی آبی‌های لندن دوامی نداشت؛ چرا که پرچم داور به نشانه آفساید ژائو پدرو بالا رفت.

انتقاد شدید از نمایش فاجعه‌بار سانچز

چلسی بازی را در امارات نسبتاً خوب شروع کرد، اما به نظر می‌رسید یک بازیکن قرار است همه چیز را برای آن‌ها خراب کند: روبرت سانچز. این دروازه‌بان اسپانیایی در نیمه اول بارها توپ را لو داد. پس از سومین اشتباه، هم‌تیمی‌اش ترووه چالوبا به سمت او برگشت و به تندی از او انتقاد کرد. گری نویل در گزارش زنده بازی مدعی شد که «یک نفر باید سر او را از تنش جدا کند». اگرچه این گفته مدافع سابق منچستریونایتد کمی افراطی است، اما سانچز قطعاً در موارد متعددی به پاشنه آشیل چلسی تبدیل شده است.

باز هم ضربات ایستگاهی

آرسنال بدون شک استاد گلزنی از روی ضربات ایستگاهی است؛ تا جایی که رقبای آن‌ها شروع به کپی‌برداری از تکنیک‌هایشان کرده‌اند. اما شاگردان میکل آرتتا در استفاده از ضربات ایستگاهی بهترین هستند و این موضوع را بار دیگر مقابل چلسی ثابت کردند. کرنر دکلان رایس با ضربه سر گابریل همراه شد که در تیر دورتر از یار مستقیم خود جدا شده بود. او سالیبا را پیدا کرد و مدافع فرانسوی توپ را به سمت دروازه فرستاد. توپ پس از برخورد به سار، جهت حرکتش تغییر کرد و سانچز را فریب داد و به تور نشست.

پاسخ چلسی

آرسنال خوش‌شانس بود که گل اولش با برخورد به بازیکن چلسی به ثمر رسید. از قضا، آبی‌ها هم در شرایطی تقریباً مشابه سود بردند. روی یک ضربه کرنر برای چلسی، ریس جیمز توپ را به محوطه جریمه فرستاد. پیرو هینکاپیه به توپ رسید و آن را از کنار رایا به درون دروازه آرسنال هدایت کرد. بازیکنان چلسی احساس کردند عدالت اجرا شده است، چرا که لحظاتی قبل برخورد توپ به دست دکلان رایس نادیده گرفته شده بود.

در حالی که نقطه ضعف اصلی سانچز در این بازی توانایی (یا بهتر بگوییم عدم توانایی) او در کار با توپ بود، او در نهایت روی یک نبرد هوایی هم به چلسی ضربه زد. روی یک کرنر دیگر از رایس، دروازه‌بان چلسی در خروج اشتباه کرد و توپ جلوی یورین تیمبر افتاد تا او با ضربه سر گلزنی کند. دروازه‌بان اسپانیایی به شدت معتقد به خطا بود، اما اعتراض او شنیده نشد و این تصمیم کاملاً درست بود؛ سانچز در زمان خروج قدرت بدنی کافی را از خود نشان نداد. با این گل، آرسنال با رکورد بیشترین گل زده از روی کرنر در یک فصل لیگ برتر (۱۶ گل) برابری کرد.

یک اخراج دیگر برای چلسی

یک روز بد برای آبی‌ها، بدتر هم شد. نتو پس از اعتراض به خطای اعلام نشده روی سانچز، یک کارت زرد گرفت و تنها لحظاتی بعد، به دلیل خطا روی گابریل مارتینلی در یک ضدحمله، کارت زرد دوم را دریافت کرد و اخراج شد. نتو نهمین بازیکن متفاوت چلسی در این فصل است که از زمین اخراج می‌شود. اگر روزنیور، سرمربی تیم، تا پیش از این فکر نمی‌کرد که تیمش مشکل انضباطی دارد، حالا قطعاً به این موضوع پی برده است.

خط و نشان توپچی‌ها

این هفته پتانسیل این را داشت که رویای قهرمانی آرسنال را بسازد یا ویران کند، و آن‌ها با موفقیت کامل از آن عبور کردند. علیرغم فرم ضعیف اسپرز، دربی هفته گذشته دیداری بود که توپچی‌ها باید در آن خود را اثبات می‌کردند؛ همین درباره بازی مقابل چلسی هم صدق می‌کرد. شاگردان آرتتا با حرفه‌ای‌گری تمام به هر دو بازی نگاه کردند و حداکثر امتیازات را گرفتند. این نتایج آن‌ها را با ۵ امتیاز اختلاف نسبت به منچسترسیتی در صدر نگه داشت تا همچنان مدعی اصلی عنوان قهرمانی باشند.

