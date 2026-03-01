رئیس کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک به شهادت رسید

به گزارش ایلنا، مهدی فروتن، رئیس کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک و از مدیران فرهنگی، متعهد و خوش‌سابقه عرصه ورزش کشور، روز گذشته درپی حمله رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جنایتکار به کشور، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

شهید فروتن طی سال‌های خدمت خود در مسئولیت‌های مختلف، با رویکردی اخلاق‌محور، دغدغه‌مند و مسئولانه در مسیر صیانت از ارزش‌های اسلامی و حرفه‌ای در ورزش کشور گام برداشت و نقش مؤثری در تقویت جایگاه اخلاق و انضباط در ساختار ورزش ایفا کرد.

تعهد، سلامت نفس و روحیه جهادی آن شهید والامقام، همواره مورد احترام و اعتماد جامعه ورزش و همکاران وی بود.

انتهای پیام/