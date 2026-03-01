رئیس کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک به شهادت رسید

رئیس کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک به درجه شهادت نائل آمد.

به گزارش ایلنا، مهدی فروتن، رئیس کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک و از مدیران فرهنگی، متعهد و خوش‌سابقه عرصه ورزش کشور، روز گذشته درپی حمله رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جنایتکار به کشور، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

شهید فروتن طی سال‌های خدمت خود در مسئولیت‌های مختلف، با رویکردی اخلاق‌محور، دغدغه‌مند و مسئولانه در مسیر صیانت از ارزش‌های اسلامی و حرفه‌ای در ورزش کشور گام برداشت و نقش مؤثری در تقویت جایگاه اخلاق و انضباط در ساختار ورزش ایفا کرد.

 تعهد، سلامت نفس و روحیه جهادی آن شهید والامقام، همواره مورد احترام و اعتماد جامعه ورزش و همکاران وی بود.

