بیانیه بارسا درباره مصدومیت لواندوفسکی
باشگاه بارسلونا رسماً تأیید کرد که روبرت لواندوفسکی در بازی اخیر مقابل ویارئال دچار شکستگی کاسه چشم چپ شده و به دنبال آن، حضور او در بازی حساس برابر اتلتیکو مادرید نامشخص شد.
به گزارش ایلنا، طبق گزارش پزشکی رسمی منتشر شده توسط باشگاه بارسلونا، روبرت لواندوفسکی در مسابقه اخیر تیمش مقابل ویارئال دچار مصدومیت شد. آزمایشهای بالینی انجام شده، وجود شکستگی در کاسه چشم چپ را برای این مهاجم برجسته ثابت کرد.
بر این اساس، باشگاه اعلام کرد که لواندوفسکی بازی مورد انتظار و حساس برابر اتلتیکو مادرید را از دست خواهد داد. این مصدومیت احتمالاً برنامههای تاکتیکی و خط حمله سرخپوشان را پیش از این بازی کلیدی تحت تأثیر قرار خواهد داد.