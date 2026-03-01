خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه بارسا درباره مصدومیت لواندوفسکی

بیانیه بارسا درباره مصدومیت لواندوفسکی
کد خبر : 1757457
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه بارسلونا رسماً تأیید کرد که روبرت لواندوفسکی در بازی اخیر مقابل ویارئال دچار شکستگی کاسه چشم چپ شده و به دنبال آن، حضور او در بازی حساس برابر اتلتیکو مادرید نامشخص شد.

به گزارش ایلنا، طبق گزارش پزشکی رسمی منتشر شده توسط باشگاه بارسلونا، روبرت لواندوفسکی در مسابقه اخیر تیمش مقابل ویارئال دچار مصدومیت شد. آزمایش‌های بالینی انجام شده، وجود شکستگی در کاسه چشم چپ را برای این مهاجم برجسته ثابت کرد.

بر این اساس، باشگاه اعلام کرد که لواندوفسکی بازی مورد انتظار و حساس برابر اتلتیکو مادرید را از دست خواهد داد. این مصدومیت احتمالاً برنامه‌های تاکتیکی و خط حمله سرخ‌پوشان را پیش از این بازی کلیدی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل