به گزارش ایلنا، این تصمیم که یادآور اقدام مشابه سال گذشته است که منجر به قهرمانی پی‌اس‌جی در اروپا شد، با تعویق بازی این تیم مقابل نانت همراه بود. لوئیس انریکه، سرمربی اسپانیایی، پس از پیروزی ۱-۰ تیمش مقابل لو آور، از این حرکت دفاع کرد و در مصاحبه با «لیگ ۱ پلاس» گفت: «این اتفاق بسیار مثبت است. فکر می‌کنم این موضوع برای شهر پاریس و همچنین برای کل فرانسه اهمیت دارد.»

در حال حاضر، قهرمان فعلی اروپا با چهار امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم جدول (لانس)، صدرنشین لیگ ۱ است. بازی معوقه این دو تیم اکنون برای هفته بیستم آوریل برنامه‌ریزی شده است.

